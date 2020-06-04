Almanya’dan yeni korona paketi: 130 milyar Euro

ALMANYA’da herkesin gözü, koalisyon komisyonunun dün biten zirvesindeydi. Korona krizinden etkilenen çalışanlar, işverenler, otomobil sanayii, hükümetin ekonomiyi canlandırma paketi için iki gündür geceli gündüzlü sürdürdükleri toplantıdan çıkacak sonuca kilitlendi. Aileler çocuk başına 300 Euro yardım bonosu, otomobil sanayii benzin, dizel ve elektrikli otomobiller için teşvik primi bekliyordu. İlk gün ortaklar pakette anlaşma sağlayamadı. Paketin en fazla 80 ila 100 milyar Euro arasında olması bekleniyordu. Ortaklar kapalı kapılar arkasında iki gün boyunca yoğun müzakere yürüttü. Sonunda beklenenin üzerinde bir ekonomiyi canlandırma paketi çıktı. Başbakan Angela Merkel ve ortakları SPD ile CSU liderleri, dün gece saat 22.30’da kameralar önüne çıkarak heyecanla beklenen yardım paketini açıkladı.

Üzerinde anlaşmaya varılan ekonomiyi canlandırma paketi 2020-2021 için 130 milyar Euro. Bu, Almanya tarihinde bugüne kadar ekonomiyi canlandırma paketlerinde alınan en yüksek miktar. 130 milyarın 120 milyar Euro’su federal bütçeye düşüyor. Almanya, bu kararla şimdiye kadar sıkı sıkıya uyguladığı sıfır borç politikasına veda etmiş bulunuyor. Ekonomiyi canlandırma paketindeki maddeler şöyle:

ÇOCUK BONOSU: Ailelere çocuk başına bir kereye mahsus 300 Euro çocuk parası ödenecek. Çocuk bonosu vergiden muaf olarak ödeneceği için yüksek kazançlı aileler bu yardımdan yararlanamayacak. Hükümet ortağı SPD’nin istediği çocuk bonosunun bütçeye maliyeti 4 milyar Euro.

VERGİ İNDİRİMİ: İç pazarı canlandırmak için Katma Değer Vergisi 1 Temmuz - 31 Aralık 2020 arasında 6 ay süreyle yüzde 19’dan yüzde 16’ya düşüyor. Düşük vergi oranı ise yüzde 7’den yüzde 5’e çekilecek. Vergi indiriminin bütçeye maliyeti tek başına 20 milyar Euro.

SOSYAL GÜVENCE: Sosyal sigorta primi en fazla yüzde 40 ile sınırlanacak. Buradaki açık, federal bütçe tarafından karşılanacak. Bu tedbirle korona krizinden dolayı işçilik maliyetinin artması önlenmek isteniyor. Böylece çalışanların net geliri ve işverenlerin rekabet gücü korunmak isteniyor. Sosyal güvencenin bütçeye maliyeti 5 milyar Euro.

OTOMOBİL TEŞVİK PRİMİ: Almanya’da 800 bin kişinin çalıştığı ve Alman ekonomisinin motoru otomotiv sanayii korona kriziyle duran otomobil satışlarını canlandırmak için tüm otomobillere teşvik primi istiyordu. Ancak çevre koruma örgütleri benzin ve dizel otomobillere teşviğe karşı çıktı. Ekonomi paketinde benzin ve dizele teşvik primi çıkmadı. Ancak elektrikli otomobillere teşvik primi iki katına yükseltildi.

ELEKTRİK PARASI: Canlandırma paketinin diğer önemli maddeleri ise yenilenebilir enerji, iklimi koruma ve dijital altyapıya yatırımlar. Başbakan Merkel’in ‘Gelecek Paketi’ olarak adlandırdığı bu bölüm için 50 milyar Euro öngörülüyor. Bu paralarla okullarda, resmi dairelerde, güvenlik birimlerinde dijital projeler desteklenecek. Eğitim, tam gün okullar, araştırma, dijital eğitim, modern teknoloji ve yenilebilir enerji projeleri 50 milyar Euro’luk paketle desteklenecek.

BELEDİYELERE YARDIM: Belediyelerin korona krizi nedeniyle düşen işletme vergisi gelirlerindeki açık federal bütçeyle dengelenecek.

EYALETLERE KAMU TAŞIMA YARDIMI: Eyaletlerin 2020’de korona krizi nedeniyle kamu taşıma gelirleri düştü. Bu açığı kapatmak için de 2.5 milyar Euro ayrıldı.

Başbakan Merkel, 130 milyar Euro’luk paketi korona krizinden çıkmak için temel taşı olarak niteledi. Maliye Bakanı Olaf Scholz (SPD) ise bu paketle krizden çıkacaklarını söyledi.