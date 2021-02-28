Almanya’da martta neler değişiyor?

1- YENİ ENERJİ

Almanya’da özellikle beyaz eşya ve mutfak aletlerinde ürünlerin enerji tüketim derecelerindeki kafa karıştıran tanımlamalar değişiyor. Elektrikli bir ürünün ne kadar enerji tükettiği ‘A++’, ‘A+++’ veya ‘B+’ gibi değerlendirmelerle tanımlanarak fiyatlandırma belirleniyordu. Mart ayında yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre bundan böyle ‘A’dan başlayıp ‘G’ye kadar olan derecelendirme geçerli olacak.

2- KONUT TEŞVİKİNDE SÜRE DOLUYOR

Almanya’da konut alımını teşvik etmek için çocuklu ailelere yönelik verilen konut teşviği için başvurular mart ayının sonunda bitiyor. Mart ayı sonuna kadar ev alım sözleşmesi yapanlar veya yeni konut inşası için onay alanlar 2023’e kadar Yatırım Bankası KfW’ye başvuruda bulunabilecek. Normalde geçen yıl aralıkta sona ermesi planlanan başvurular, korona nedeniyle mart sonuna kadar uzatılmıştı. TEŞVİK NEYİ KAPSIYOR?

Devlet, konut alan veya konut inşa edecek çocuklu ailelere 18 yaşından küçük çocuklar için çocuk başına yıllık 1200 euro teşvik ödüyor. Teşvikler toplam 10 yıl boyunca ödenecek. Yani bir çocuklu aile, 10 yıl için toplam 12 bin euro, iki çocuklu ise 24 bin euro konut teşviki almış olacak. Ancak teşvikten yararlanabilmek için çocukların ailelerin yanında yaşaması gerekiyor. Öte yandan bir çocuklu ailenin yıllık gelirinin 90 bin euronun üzerinde olmaması şartı da aranıyor. Eğer çocuğun da geliri varsa bunun da çocuk başına yıllık 15 bin euroyu geçmemesi gerekiyor. 2021’de yapılacak başvurularda 2018 ve 2019 gelirleri baz alınacak. Geliri yüksek olanlar veya Almanya’da daha önce bir evi bulunanlar teşvikten yararlanamayacak. 3- EMEKLİLERE KÖTÜ HABER

Şu andaki verilere göre bu yıl batı eyaletlerinde yaşayan emeklilerin emekli maaşlarına zam yapılmayacak. Korona krizi nedeniyle birçok kişinin kısa süreli çalışma kapsamında düşük maaş alması emeklilik primlerinin az ödenmesine neden oldu. Bu nedenle emekli maaşlarına yönelik düzenleme kapsamında zam yapılmaması öngörülüyor. Ancak doğu eyaletlerinde yaşayan emekliler ise doğu ile batı arasında emekli maaşlarında denkleştirme düzenlemesi kapsamında zam alabilecek. Doğu eyaletlerinde yaşayanların 1 Temmuz’dan itibaren yüzde 0.7 oranında daha fazla emekli maaşı alması bekleniyor.

4 E-TİCARETTE ‘TAN’ UYGULAMASI

Almanya’da 15 Mart’tan itibaren online yapılan e-ticarette çifte güvenlik onayı ile işlem yapılabilecek. Kredi kartıyla yapılan online ticarette şu ana kadar sadece kredi kartı numarası, kartın süresi ve güvenlik kodunu vermek yeterli oluyordu. Ancak bundan böyle bu bilgilerin yanı sıra cep telefonu üzerinden bankadan gelen ‘TAN’ numarası verilmesi de gerekiyor. Uygulama AB düzenlemesi kapsamında yürürlüğe girecek.

MART AYINDAKİ DİĞER GELİŞMELER

YAZ SAATİ UYGULAMASI

Mart ayında yine yaz saati uygulamasına geçilecek. 27 Mart’ı 28’e bağlayan gece saatler bir saat ileri alınacak. Böylelikle günler daha da uzayacak.

SÜPER SEÇİM YILI START ALIYOR

Bu yıl Almanya’da süper seçim yılı olarak adlandırılan seçim maratonu martta başlayacak. Baden-Württemberg ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde 14 Mart’ta eyalet seçimleri yapılacak. Hessen eyaletinde ise aynı tarihte belediye seçimleri düzenlenecek.

‘MATRİX’ KODLU PULLAR

Alman Postanesi’nin şubat ayında hayata geçirdiği ‘matrix’ kodlu posta pulları, mart ayından itibaren yayılacak. Buna göre gönderdiğiniz paket veya mektubu matrix kodu sayesinde aplikasyon veya internet üzerinden takip edebileceksiniz.