Almanya, yoğun bakım yatak sayısını 40 bine çıkardı

BİN 900 hastaneyi temsil eden Alman Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass, “Geçtiğimiz haftalarda başlattığımız girişimler sonucu yoğun bakımda 40 bin yatağa ulaştık. Bunun 15-20 bini boş” dedi. Gass, başlangıçta solunum cihazlı yoğun bakım yatak sayısının 20 bin civarında olduğunu, şimdi bu sayıyı da 30 bine çıkardıklarını söyledi. Solunum cihazlarının bir bölümünü yeni aldıklarını, bir kısmını başka bölümlerden getirdiklerini belirten Gass, bir bölümünü de yenilediklerini söyledi. Almanya’da bin 160 hastanenin 975’inin yoğun bakım ünitesinde koronavirüsten yatan toplam hasta sayısının 2 bin 139 olduğu açıklandı. Bunun bin 797’si solunum cihazına bağlı.

Almanya yoğun bakım yatak sayısı bakımından dünya ülkeleri sıralamasında ilk sıralarda yer alıyor. Federal İstatistik Dairesi’nin yayınladığı rapora göre Almanya’da 100 bin kişiye 33.9 oranında yoğun bakım yatağı düşerken, Almanya’yı, 100 bin kişiye 28.9 oranında yoğun bakım yatak sayısına sahip Avusturya takip ediyor. Üçüncü sırada ise 100 bin kişiye 25.8 oranında yoğun bakım yatağı sayısı ile ABD geliyor. Korona salgınından en çok etkilenen İtalya’da 100 bin kişiye 8.6 oranında yoğun bakım yatağı düşerken, İspanya’da 100 bin kişiye 9.7 oranında yoğun bakım yatak kapasitesi bulunuyor.

Eyaletlere göre yoğun bakımda yatan korona hastası ve solunum cihazına bağlı korona hasta sayısı şöyle:

Bavyera: Yoğun bakımda 574, solunum cihazına bağlı 495.

Baden Württemberg: Yoğun bakımda 479, solunum cihazına bağlı 427.

Kuzey Ren Vestfalya: Yoğun bakımda 420, solunum cihazına bağlı 348.

Hessen: Yoğun bakımda 133, solunum cihazına bağlı 106.

Aşağı Saksonya: Yoğun bakımda 88, solunum cihazına bağlı 64.

Rheinland Pfalz: yoğun bakımda 75, solunum cihazına bağlı 59.

Hamburg: Yoğun bakımda 65, solunum cihazına bağlı 50.

Schleswig Holstein: Yoğun bakımda 43, solunum cihazına bağlı 37.

Saksonya: Yoğun bakımda 43, solunum cihazına bağlı 32.

Saarland: Yoğun bakımda 36, solunum cihazına bağlı 30.

Thüringen: Yoğun bakımda 28, solunum cihazına bağlı 24.

Saksonya Anhalt: Yoğun bakımda 18, solunum cihazına bağlı 10.

Bremen: Yoğun bakımda 11, solunum cihazına bağlı 8.

Mecklenburg Vorpommern: Yoğun bakımda 6, solunum cihazına bağlı 5.