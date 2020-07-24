Almanya seyahat profesyonelleri Antalya’da ağırlanıyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress iş birliğinde, Güvenli Turizm Sertifika Programı’nın tanıtımı amacıyla Alman seyahat profesyonelleri Antalya’ya gitti. Organizasyona katılan seyahat profesyonelleri kent gezisinde Antalya’da alınan önlemleri ve turistik tesisleri yerinde deneyimleme imkânı buldu. Geziye katılan Alman sektör temsilcileri, güvenli turizm sertifikası programının Antalya’daki uygulamaları hakkında bilgi sahibi oldu. Katılımcılar, bir otelde organize edilen akşam yemeğinde de buluştu. Burada, sunum yapan Fraport TAV Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz, Antalya Havalimanı’nda alınan önlemlere ilişkin katılımcılara bilgi verdi. Etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler de amaçlarının Türkiye’nin sağlıklı turizm adı altında başlattığı programın tüm detaylarının görülmesi olduğunu ifade etti.

‘GEZİDEN ÇOK MEMNUN OLDULAR’

Havalimanından otellere kadar devam eden sürecin turizm profesyonelleri tarafından deneyimlenmesini istediklerine vurgu yapan Güler, şunları söyledi: “50 oda ve üzerinde faaliyet gösteren tesislerde sertifika zorunluluğumuz var. Tüm süreci deneyimlemelerini istedik. Bir öncesini İzmir’de gerçekleştirmiştik. Şimdi de Antalya’da gerçekleştiriyoruz. İlk intibalar çok olumlu. Özellikle İzmir’deki geziden çok memnun oldular. Türkiye’nin aldığı tedbirlerin çok farkındalar. Dışarıda böyle tedbirlerle karşılaşmadıklarını kendileri de belirtiyorlar.”

İLK UÇAN HAVA YOLU ŞİRKETİ

SunExpress Üst Yönetici (CEO) Yardımcısı Ahmet Çalışkan ise normalleşme sürecine bağlı olarak, Türkiye’nin 1 Haziran’da iç hat, 10 Haziran’da da dış hat uçuş yasağını kaldırmasıyla Antalya’dan hem iç hem dış hatlarda uçuş düzenleyen ilk hava yolu olduklarını hatırlattı. Antalya’yı ana taşıyıcısı olarak, iç hatlarda 9, dış hatlarda ise seyahat uyarıları nedeniyle 29 kente bağladıklarına değinen Çalışkan, “Ülkelerin uyguladığı seyahat yasakları kaldırıldıkça destinasyon ve sefer sayısını artıracağız. SunExpress olarak Türk turizminin ve Antalya’nın her zaman yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” dedi.

