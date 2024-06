Almanya sele teslim!

Haberin Devamı

ALMANYA’nın Bavyera eyaletine bağlı Donaueschingen kasabasında iki nehrin birleşmesiyle doğan ve Baden-Württember’den de geçen Tuna Nehri’nde su seviyesi bazı bölgelerde 5.90 metreye ulaşırken, Pfaffenhofen’den geçen Paar Nehri üzerindeki baraj çöktü. Çevredeki kentler ve köyler sular altında kalırken, bölgedeki evler tamamen boşaltıldı. Bavyera ve Baden-Württemberg’de başka bölgelerde de bazı barajların çökmesi nedeniyle tehlikenin arttığına da dikkat çekildi. Son gelişmeler üzerine başta Bavyera’nın Regensburg ve Baden-Württemberg’in başkenti Stuttgart yakınlarındaki Ebersbach kenti olmak üzere birçok kesim ‘ afet bölgesi ’ ilan edildi. Barajın çöktüğü ve Paar Nehri’nin geçtiği Pfaffenhofen’de halka kesinlikle binaların giriş katlarında kalmamaları ve kesinlikle dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuldu.HELİKOPTERLERLE ALINDILAR Meteoroloji uzmanlarının pazar günü öğleden sonra yağışların azalacağı veya duracağı tahminlerine rağmen bölgede yağmurun devam etmesi tedirginliği daha da artırdı. Bavyera’nın Günzburg ve Danauwörth kentlerinde suların yükselmesi nedeniyle evlerinde mahsur kalan bazı kişiler polis helikopterlerine bindirilerek kurtarıldılar. Aynı bölgedeki Offingen kentinde kurtarma çalışmaları bugün de devam etti. Evlerinde mahsur kalan 82 kişi balkonlardan veya teraslardan helikopterlerle alınarak başka bölgelere nakledildi. Her iki eyalette de suların yükselmesi ve tehlikenin artması nedeniyle birçok bölgede okullar tatil edildi. Sel felaketinden her iki eyalette tren seferleri de etkilendi. Yalnız Stuttgart-Münih arasındaki tren seferleri değil, Münih merkezli farklı bölgelere yapılan seferlerinde ciddi aksamalar yaşandı. Bazı bölgelere tren seferleri geçici olarak tamamen durduruldu.SCHOLZ AFET BÖLGESİNDEBaşbakan Scholz Reichertshofen’daki sel bölgesinde Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD) ve Bavyera Eyalet Başkanı Markus Söder (CSU) ile birlikte incelemelerde bulundu. Scholz, sel bölgesi Bavyera’ya yaptığı ziyaret sırasında, mağdurlara dayanışma içinde olduklarını ifade ederken dayanışmanın insanların en çok ihtiyaç duyduğu şey olduğunu söyledi. Başbakan Scholz, “Daha fazla yardımın daha hızlı bir şekilde sağlanabilmesi için federal hükümetin imkânlarıyla da elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi. Başbakan, sel bölgesinde yaptığı açıklamada “İnsan kaynaklı iklim değişikliğini durdurma görevinin” ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi ve “Bu olaydan ve bu felaketten çıkarılması gereken bir başka hatırlatma da budur” diye konuştu.GÖNÜLLÜ ÇALIŞMAK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYORİçişleri Bakanı Faeser ise sel bölgesindeki acil servislerin birlikte çok iyi çalıştığını belirterek bundan etkilendiğini söyledi. Bakan, gönüllü çalışmanın büyük önem taşıdığını vurguladı. Görevi başında ölen itfaiyeci için “Başka hayatları kurtarmak için hayatını riske atmıştı. İnsanların başkalarını kurtarmak için gönüllü olarak üstlendikleri görevler inanılmaz derecede büyük” dedi. Bakan gönüllülüğün çok az takdir edildiğini de vurguladı.