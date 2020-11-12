Alevi Federasyonu’ndan İzmir kampanyası: ‘Dayanışma Yaşatır’

“İZMİR depremini yaşayan ailelerimiz ile dayanışma için el ele veriyoruz. Ailelerimiz kış koşullarında barınma, eğitim ve sağlık mücadelesi veriyor. İhtiyaç sahibi ailelere yardımcı olmak ve acılarını paylaşmak için başlattığımız bu dayanışma hepimizin desteğiyle karşılık bulacak. Yardımlarımızı 22 Kasım 2020 Pazar gününe kadar BAF hesabına gönderebilirsiniz.” Felaketin ardından ne yapabileceklerini düşündüklerini belirten BAF Başkanı İsrafil Erbil ise, “Malzeme yardımı yapmanın hem zamanlama açısından hem de oraya ulaştırma bakımından zor olacağı düşünüldüğü için doğrudan nakit yardımı yapılabilir mi üzerine yoğunlaştık” dedi. 16 ÜLKEDEN DESTEK

Sadece BAF olarak değil, Avrupa’daki 16 ülkede örgütlü olan Alevilerin tamamının konfederasyon olarak birlikte yardım kampanyası başlatma kararı aldığını vurgulayan Erbil “Kış ortamında, salgının olduğu bir süreçte gerek barınma, gerek eğitim, gerekse sağlık açısından çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı deprem mağdurları. Depremde mağdur olan ailelerin şu anda acil ihtiyaçlarını giderecek şekilde bir yardımlaşmayı gerek inançsal gerek insani değer olarak gördüğümüz için bu kampanyayı başlattık” diye konuştu. Avrupa’nın 16 ülkesindeki Alevi Federasyonu’na bağlı 295 Alevi Kültür Merkezi (AKM) var. Erbil, 22 Kasım’a kadar devam edecek kampanyada toplanacak paranın İzmir’deki Alevi kurumları aracılığıyla belirlenecek ihtiyacı olan ailelere iletileceğini belirtti. Kampanyaya bağış yapmak isteyenler 00044-2082 458 482 nolu telefondan ya da britanyaalevifederasyon@gmail adresinden bilgi alabilecek.