ALDI’nin reklamı gündem oldu! Kızanlar da var beğenenler de...

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ALDI Süd, çikolata markası ‘Nussknaker’ için hazırladığı reklam filmiyle Almanya’da gündem oldu. ALDI Süd’ün yeni reklam kampanyasında müşterilerle ALDI ürünleri arasındaki duygusal bağ ön plana çıkarılırken, gerçek hikâyelerden yola çıkılıyor. Sosyal medya için çekilen reklam filminde ise 1961 yılında imzalanan iş gücü anlaşmasıyla Türkiye’den Almanya’ya gelen ‘Can’ adlı bir Türk vatandaşının yıllık izninde memleketine giderken akrabalarına götürdüğü ‘Nussknacker’ marka çikolata ve yolculuk sırasında yaşadıklarını anlatılıyor.