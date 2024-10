ALDI’nin reklamı gündem oldu! Kızanlar da var beğenenler de...

Haberin Devamı

ALDI Süd, çikolata markası ‘Nussknaker’ için hazırladığı reklam filmiyle Almanya’da gündem oldu. ALDI Süd’ün yeni reklam kampanyasında müşterilerle ALDI ürünleri arasındaki duygusal bağ ön plana çıkarılırken, gerçek hikâyelerden yola çıkılıyor. Sosyal medya için çekilen reklam filminde ise 1961 yılında imzalanan iş gücü anlaşmasıyla Türkiye’den Almanya’ya gelen ‘Can’ adlı bir Türk vatandaşının yıllık izninde memleketine giderken akrabalarına götürdüğü ‘Nussknacker’ marka çikolata ve yolculuk sırasında yaşadıklarını anlatılıyor.

ARKA FONDA ‘MEMLEKETİM’ ŞARKISI‘Nussknacker’ ile Türk göçmenler arasındaki duygusal bağa vurgu yapılan reklam filminde geçen hikâye ise şöyle; Çalışmak için Almanya’ya gelen Can, 1976’da Türkiye’deki ailesini ziyaret etmek için Köln/Bonn Havalimanı’na gider ve tedirgin bir şekilde pasaport kontrolü için sırasını bekler. Alman polisi ve gümrük memurlarının şüpheli bakışları arasında çantası kontrol edilen Can, gergin bekleyişin ardından hiçbir sıkıntı yaşamadan uçağa biner. İzmir’de havalimanından indikten sonra bir taksiye binen Can, arka koltukta yine heyecanla yolculuk eder. ‘Nussknacker’ çikolatalarıyla dolu çantasını ise yanından ayırmaz ve kucağında tutar. Evine vardığında taksiden iner inmez annesine seslenen Can çocuklara sarılır ve eve doğru yürümeye başlar. Bu sırada annesi “Getirdin mi” diye sorar. Hediye olarak ise tüm aile fertlerinin heyecanla beklediği ‘Nussknacker’ çikolataları çantanın içinden çıkar. Finalde arka fonda ise ‘Memleketim’ şarkısı çalar.BİNLERCE YORUM YAPILDIALDI Süd’ün ‘Nussknacker’ reklam filmi, Almanya’da yaşayan Türkler arasında büyük ilgi uyandırdı. Film sosyal medyada paylaşıldıktan sonra binlerce yorum yapıldı. Reklamı çok başarılı bulup eskiyi hatırladıklarını, duygulandığını söyleyenler de oldu tepki gösterenler de. Yorum yapan Türklerden bazıları reklamı küçümseyici ve ırkçı olduğunu belirtirken, ALDI Süd’ün Türklerle ‘dalga geçtiği’ yorumları yapıldı. Bazıları da ‘Can’ karakteri için seçilen oyuncunun Türk’e benzemediği eleştirisinde bulundu. Reklamın Türkleri ve Türkiye’yi küçük düşürdüğü yorumları yapıldı. Ancak sonuçta hedefine ulaşan ALDI Süd’ün yeni tanıtım kampanyasında ALDI’de bir dönemler satılan Medion marka MP3’lerle büyüyüp daha sonra ünlü bir DJ olan ‘DJ Sedef’in hikâyesi de yer alıyor. Bunun dışında İtalya’da tatile giden Alman ailesinin ALDI’de satılan İtalyan Pesto’suyla ilgili anıları da ALDI Süd’ün yeni kampanyası kapsamında çektiği filmlerde yer alan hikâyeleri arasında.