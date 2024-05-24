AfD’yi kapı dışarı ettiler

Haberin Devamı

KİMLİK ve Demokrasi Grubu (ID) Başkanı Marco Zanni tarafından, fraksiyona üye partilerin liderlerine AfD’li milletvekillerinin gruptan atılmasına yönelik önerge gönderildi. Önergede, ‘AfD’li Maximilian Krah ve grubun Alman delegasyonunun müdahil olduğu olaylar’ ve ‘bu olayların grubun birliğine ve itibarına zarar vermesi göz önünde bulundurulduğunda’ Alman delegasyonunun üyeliğinin derhal sona erdirilmesi konusunda bir karar verilmesi gerektiği belirtildi ve AfD’li 9 AP milletvekilinin ismi listeye yazıldı. Yapılan yazılı oylama sonucunda önerge, 5’e karşı 3 oyla kabul edildi. Listede adı geçen 9 AfD’li gruptan ihraç edildi. AP’deki aşırı sağcı grupta AfD’lilerin çıkartılması önergesine İtalyan Lega, Fransız Marine Le Pen’in partisi RN, Flaman Vlaams Belang, Danimarka Halk Partisi ve Çek Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi destek verdi. Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve Estonya Muhafazakâr Halk Partisi ile AfD ise ret oyu kullandı.



Haberin Devamı

‘SADECE KRAH GİTSİN’ ÖNERGESİ

Yapılan oylama sonrası geç saatlerde yayınlanan kısa basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “ID, AP seçimleri için AfD listesinin lideri Maximilian Krah ile ilgili olaylarla artık ilişkilendirilmek istememektedir.” AfD’li parlamenterlerin ID’den ihraç edilmesi, 6-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak AP seçimleri öncesinde sembolik bir anlam taşıyor. Çünkü parlamento grupları iki hafta sonra yapılacak AP seçimlerine kadar yeniden bir araya gelmeyecek. Seçim sonrası siyasi gruplar yeniden organize edilecek. AfD delegasyonu lideri Christine Anderson, görüşmeler sırasında kararı engellemeye çalıştı ve bir toplantı talep etti. Ayrıca, ID grubundaki diğer altı AfD milletvekili tarafından desteklenen ve sadece Krah’ın dışarıda bırakılması için bir önerge sundu. Ancak önergeyi AfD’li Joachim Kuhs desteklemedi.

Krah’ın açıklamaları sonrasında ID grubunda yer alan Rassemblement National (Ulusal Birlik), AfD’li vekillerle aynı sıraları paylaşmayacağını duyurarak iş birliğini iptal etmişti. RN lideri Jordan Bardella, TF1 kanalında yaptığı açıklamada “AP’de beş yıl boyunca birlikte çalıştığımız AfD’nin benim için kırmızı çizgi olan çizgileri aştığını düşünüyorum. Seçimden sonra yeni müttefikler bulunacak ve artık AfD ile yan yana oturmayacağız” dedi.