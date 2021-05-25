AfD de lider adaylarını belirledi

DİJİTAL ortamda yapılan oylamaya katılan 14 bin 815 üyenin yüzde 71.03’ü AfD Federal Meclis Grup Eş Başkanı Alice Weidel ile partinin Eş Başkanı Tino Chrupalla’yı destekledi. Delegelerin yüzde 27.04’ü ise ‘taze rüzgar’ ve ‘yeni yüzler’ sloganıyla aday olan rakip ‘ikili’ Federal Meclis milletvekilleri Joana Cotar ile Joachim Wundrak’a destek verdi. AfD Eş Başkanı Jörg Meuten’in çok açık bir biçimde desteklediği ve ‘özgürlükçü- muhafazakâr’ olarak nitelediği Cotar ve Wundrak’ın yenilgisi bazı partililer tarafından ‘partide kutuplaşma sinyali’ olarak değerlendirildi.

RAKİPLERİ İŞBİRLİĞİNE ÇAĞIRDI

Partinin aşırı milliyetçi kanadının öncüsü AfD Thüringen Eyalet Teşkilatı Sözcüsü ve Eyalet Meclis Grup Başkanı Björn Höcke’nin desteklediği Weidel ile Chrupalla, kaybeden rakiplerini işbirliğine çağırdı. Joana Cotar ile emekli korgeneral Joachim Wundrak, 2017 yılındaki genel seçimlerde toplam oyların yüzde 12.6’sını alarak ‘ana muhalefet’ konumuna yükselen AfD’yi daha ileri götürmek için seçim kampanyası boyunca yeni liderlere tam destek vereceklerini ilan ettiler.