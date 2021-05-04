Açın artık şu NSU dosyalarını

ERDAL, bazı dosyaların imha edilmesinin, söz konusu rapor için önce 120 yıl gizli tutulması kararı verilmesinin ardından gelen yoğun tepki ve eleştiriler üzerine bu sürenin 30 yıla indirilmesinin yasal bir dayanağının olmadığını söyledi. Aşırı sağcılar tarafından Solingen’de kundaklanan evlerinde 5 canlarını kaybeden Genç ve İnce ailesi ile NSU teröristlerinin Köln’deki Keup Caddesi’nde giriştikleri çivili bomba saldırısında yaralanan Talat Türkoğlu’nun avukatlığını yapan Erdal, gizlilik kararının kaldırılıp bu dosyaların zaman kaybetmeden halka açılmasını istedi. Avukat Adnan Menderes Erdal, Hessen Eyalet Anayasa Koruma Teşkilatı’na resmen başvurarak gizlilik kararı verilen Ocak 1992-30 Haziran 2012 raporu ile 2013 NSU ara raporu ve 2014 NSU raporunun son şeklini görmesine izin verilmesini istedi. Aynı başvuruda söz konusu raporları içeren dosyalara dönük 30 yıl gizlilik kararının da yasal dayanağı olmadığı gerekçesiyle kaldırılması çağrısında bulundu. 46 SORUYA CEVAP İSTEDİ

Erdal, büyük bir bölümü 6 Nisan 2006 tarihinde Kassel’de işlettiği internet kafede NSU teröristleri tarafından kafasına sıkılan iki kurşunla yaşamını yitiren Halit Yozgat cinayetiyle ilgili olmak üzere 46 soruya da cevap verilmesini istedi. Cinayet sırasında olay yerinde bulunan Hessen Eyaleti Anayasa Koruma Teşkilatı elemanı Andreas Temme ile köstebek Benjamin Gaertner’in ilişkilerine dönük sorular yönelten Erdal, Temme ve Gaertner’in, NSU teröristlerinin Nürnberg’deki ilk kurbanı Enver Şimşek ve Rostock’ta Mehmet Turgut cinayetiyle birlikte, Heilbronn’da öldürülen Alman kadın polis Michele Kiesewetter cinayetiyle bağlantılarının olup olmadığının ortaya çıkarılmasını talep etti. 30 TEMMUZ’A KADAR SÜRE VERDİ

Alman devletini de memurlarını da Solingen’deki kundaklamadan sonra daha iyi tanıdığını belirten Erkal, Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi’ndeki (OLG) duruşmalarda başyargıç Steffen, yargıç Paul, federal yargıç Fernholz ve Beck ile Wuppertal polislerinin ve komiser Hans Otto Frohwein’ın kararlı tutumları sayesinde kundaklamanın aydınlatıldığına dikkati çekti. Sorularına üç ay içerisinde, en geç 30 Temmuz 2021 tarihine kadar yanıt verilmesi çağrısında bulunan avukat Erdal, bu tarihe kadar bir yanıt alamaması halinde, süre dolduktan sonraki ilk iş gününde, yani 2 Ağustos’da Wiesbaden’deki İdari Mahkeme’ye başvuracağını söyledi.