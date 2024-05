Açık öğretim sınavı başvuruları devam ediyor!

Haberin Devamı

Köln Batı Avrupa İrtibat Bürosundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üniversitesi olarak Anadolu Üniversitemiz tarafından 1987-1988 öğretim yılından bu yana Avrupa’da yaşayan vatandaş, soydaş ve Türkçe bilen herkese yükseköğretim imkânı sunulmaktadır. Üniversitemiz 2005 yılından beri Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS) kullanılmakta olup mezunlarına diploma eki (Diploma Supplement) vermektedir. Ayrıca Avrupa Uzaktan Öğretim Üniversiteleri Birliği (The European Association of Distance Teaching Universities-EADTU), Avrupa Üniversiteler Birliği (European University Association-EUA) Asya Açık Üniversiteler Birliği (Asian Association of Open Universities-AAOU), Uluslararası Açık ve Uzaktan Eğitim Konseyi (The International Council for Open and Distance Education (ICDE), Avrupa Uzaktan ve E-Öğrenme Ağı (European Distance and E-Learning Network EDEN) üyesidir.

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI SONUCUYLA KAYITLARAvrupa ülkelerinden birinde geçerli oturma iznine sahip olup ikamet edenlerden; lise veya dengi okul öğrenimini Türk eğitim sistemi içerisinde (Açık Öğretim Lisesi Yurt Dışı Programlarından mezun olanlar dahil) bitirmiş veya mezun durumunda olanların Yükseköğretim Programlarımızda öğrenci olabilmeleri için Öğrenci Seçme Sınavına girmeleri ve yeterli puanı almaları gerekmektedir. Öğrenci Seçme Sınavının ikincisi için 13 Mayıs 2024 tarihinde başvurular alınmaya başlanmış olup 24 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecektir. Seçme Sınavı 6-7 Temmuz 2024 tarihlerinde gözetimli çevrimiçi (online) olarak yapılması planlanmıştır. Başvuru Adresi: https//globalcampus.anadolu.edu.tr

SINAVSIZ KAYIT İMKANIMIZ

Türkiye liseleri dışında lise öğrenimini bulunduğu ülkenin okullarında bitirmiş olanlar sınavsız AÖF girme hakkı bulunmaktadır. Bu öğrenci adayları bitirdikleri okulun kendine vermiş olduğu mezuniyet belgelerine (diploma/karne vb.) yaşadıkları bölgedeki TC. Başkonsoloslukları bünyesinde yer alan eğitim ataşeliklerinde denklik alarak sınava girmeden doğrudan kayıt yaptırabileceklerdir. Denklik alma işlemine ilişkin süreç ve gerekli belgeler hakkında ayrıntılı bilgi T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın https://edenklik.meb.gov.tr/ web adresinden edinilebilir. Kesin kayıt işlemlerine ilişkin açıklama aşağıda yer alan web sayfamızın duyurular kısmında yayımlanacaktır.



SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT İMKANI

* Avrupa ülkelerinden birinde geçerli oturma iznine sahip olup ikamet edenlerden; Türkiye’deki üniversitelerden önlisans, lisans mezunu olanlar ile halen aktif örgün öğretim öğrencisi olanlar ve uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlardan, yabancı üniversite mezunu olup Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’ndan denklik almış olanlar, doğrudan sınavsız ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırmaları mümkün olup, buna ilişkin açıklama aşağıda yer alan web sayfamızın duyurular kısmında yayımlanacaktır. Avrupa’da yaşayan vatandaş, soydaş, Türkçe bilen, lise eğitimi yukarıda açıklanan koşullara uyan herkesi aşağıda yer alan mevcut en güncel bilgilerle dolu programlardan birinde öğrenci olma yolunda adım atmaya ve kariyerlerine güç katmaya bekliyoruz.”