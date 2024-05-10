23 Nisan kutlamalarının geliri kimsesiz çocuklara!

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SAYGI duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kutlamaya, Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, Regensburg Üniversitesi Türkçe Dersi Okutmanı Prof. Dr. Işıl Altun, öğretmenler, öğrenciler ve Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlarımız katıldı. Kutlamada, öğrencilerin okuduğu şiirler, tiyatro gösterisi, Türk Mücadele ve Savuma Sporu Bagatur kursu alan çocukların gösterisi, halk dansları grubunun Ata Barı gösterisi ilgiyle izlendi. DJ Kerim Arslan’ın müzikleriyle de geç saatlere kadar eğlenildi.

