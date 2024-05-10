23 Nisan kutlamalarının geliri kimsesiz çocuklara!

SAYGI duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kutlamaya, Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, Regensburg Üniversitesi Türkçe Dersi Okutmanı Prof. Dr. Işıl Altun, öğretmenler, öğrenciler ve Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlarımız katıldı. Kutlamada, öğrencilerin okuduğu şiirler, tiyatro gösterisi, Türk Mücadele ve Savuma Sporu Bagatur kursu alan çocukların gösterisi, halk dansları grubunun Ata Barı gösterisi ilgiyle izlendi. DJ Kerim Arslan’ın müzikleriyle de geç saatlere kadar eğlenildi.‘TÜRK MİLLETİ YARDIMSEVERLİĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ’
Kutlamanın açılış konuşmasını yapan ADD RGB Başkanı Cemalettin Göksu “Türk ulusunun emperyalizmin işgalci güçlerine karşı verdiği haklı mücadelenin temel dayanağı olan TBMM’nin sarsılmaz iradesinin ilan edildiği bu günde, Türk milleti egemenlik hakkını tüm dünyaya duyurmuştur. Kendi egemenliğini tüm dünya çocukları ile kutlayan başka bir millet de yoktur. Bu kutlu gün, Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk
tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Bu da Atatürk’ün çocuklara ve gelecek nesillere verdiği değerin çok önemli bir göstergesidir. ADD Regensburg olarak Türk milletinin ulusal çıkarları, kültürel haklarımız ve evlatlarımızın eğitimi gibi konularda var gücümüzle çalışacağız” dedi. Göksu, “ADD Regensburg olarak daha evvel yaptığımız organizasyonlardan ve bugün elde edeceğimiz gelirin bir kısmını onkoloji bölümünde tedavi gören ve Regensburg yetimhanesinde kalan çocuklarımıza destek amacıyla kullanacağız. Türk milletinin yardımsever karakterini yaşadığımız coğrafyada da bir kez daha göstermiş olacağız” diye konuştu.‘ÇOCUKLARINA BAYRAM HEDİYE EDEN TEK ÜLKE TÜRKİYE’DİR’
Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci de, “23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden birinci büyük millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının kurtuluş savaşı içinde egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgal eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
, millî birlik ve beraberliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir. Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir” dedi. Cebeci “Atatürk’ü ve bizlere emanet ettiği büyük eseri sonsuza kadar yaşatma hususundaki kararlılığımızı, nedenleriyle birlikte çocuklarımıza anlatmalıyız. Bu milli mücadelede canı pahasına savaşan Gazi Mustafa kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz” diye konuştu.ANA DİLİMİZE SAHİP ÇIKALIM
Velilere de seslenen Cebeci, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin Türkçemizi ihmal etmemelerini ve hayatlarını iki dilli olarak sürdürmelerini önceliklendirmeliyiz. Bu noktada Türkçe derslerine kayıtları takip ederek, çocukların okullarda Türkçe eğitim almalarını sağlamalıyız. Türkçe ders yoksa açılmasını talep etmeliyiz. Türkçemize hakimiyet, çocuklarımızın ülkemizle ve kültürümüzle bağlarını korur, özgüvenleri gelişir ve okul başarılarını artırır’’ ifadelerini kullanarak Türkçe derslerinin önemini vurguladı. Regensburg Üniversitesi Türkçe okutmanı Prof. Işıl Altun ise, “Atatürk, 104 yıl önce açtığı TBMM’nin birinci yıl dönümü olan 23 Nisan 1921’de, ulusal egemenliği en üstün değer olarak görmüş ve bu değeri önce çocuklara, sonra da tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Çocuklar, geleceği yapacak adamlardır. Milletin geleceği çocukların yetişmesine göre şekillenir. 23 Nisan sadece çocukların bayramı değildir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ve egemenliğini simgeleyen gündür. 23 Nisan, Türkiye’nin demokratik ve laik bir cumhuriyet olarak yolunu çizdiği, ulusal egemenliğe dayalı bir yönetim anlayışının benimsendiği bir yüzyılın başlangıcıdır” diye konuştu.