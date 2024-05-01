20 yıllık kardeşliğe kutlama

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KUTLAMA etkinliğinde konuşan AGC Başkanı İdris Taş şunları söyledi: “İnsanlar, yaşamak için sevgiyi, samimiyeti arar ve değer gördüğü ortamlarda bulunmak ister. 20 yıldır süregelen iş birliğimiz kardeşliği, dostluğu pekiştirdi ve Türkiye ile Almanya arasındaki medya ilişkilerine önemli katkı sağladı. Sayın Valimiz ve 16 meslektaşımızla geldiğimiz Nürnberg’de değerin en yücesini yaşıyoruz. Bu 20 yıl inancın ve güvencin en güzel şekilde yaşandığı, müthiş bir atmosferi, Antalya’nın sıcaklığını getirdik. Bizlere kardeşlik ortamını yaşatan başkanlarımıza, kardeş gazeteciler protokolünün imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

İdris Taş

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Dr. Siegfried Zelnhefer

Nürnberg Basın Kulübü Başkanı Dr. Siegfried Zelnhefer ise şöyle konuştu: “Nürnberg Basın Kulübü ve Antalya Gazeteciler Cemiyetiyle 5 Mayıs 2004 yılında kardeşlik protokolünü imzalayarak bir ilke imza attık. Bugüne kadar Antalya’dan 140 gazeteci geldi ve bu sayı her geçen gün çoğalmakta. Kardeşlik sözleşmesiyle iki ülke arasında dostluklar pekişiyor, insanlar arasında anlaşmaya katkı sağlıyor ve iki kentin farklı kültür ve güzellikleri öğreniliyor. Basın özgürlüğünün olmadığı yerde demokrasi olmaz. Bizler, demokrasi ve özgürlük ruhunda bir aradayız.”

Prof. Dr. Julia Lehner

‘BÜYÜK BİNALAR DA BİR TUĞLA İLE YÜKSELİR’

Nürnberg Kültür Belediye Başkanı Prof. Dr. Julia Lehner ise “Birbirimizin dilini anlamasak da kültür ve sanat ile kalplerimize giden yolu açmış oluruz” diyerek kültür ve sanatın önemini vurguladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Başkonsolos Fatma Taşan Cebeci, İdris Taş

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Antalya Valisi Hulusi Şahin de yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Nürnberg ile Antalya’nın kardeşliği belki çok küçük görünebilir ama büyük binalar da bir tuğla ile büyür ve yükselir. Antalya ile Nürnberg’in çeyrek yüzyıldır sergilediği sıcak ortam neden bir kartopu gibi büyüyüp tüm Almanya ve Türkiye’yi, hatta dünyayı kaplamasın. Türk toplumun gittiği her yerde yük olmadığı fakat yük aldığı, emek verdiği, içine girdiği topluma destek olduğu, kendi kimliğini muhafaza ederek katkı sağladığı bilinmesi gerekir. Bizlere 3 gündür ev sahipliği yapan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.”

İdris Taş, Dr. Siegfried Zelnhefer

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Konuşmaların ardından Nürnberg Basın Kulübü ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nin oluşmasında emeği geçenlere, haberleriyle geceye katkı sunanlara 20’nci yıl anısına plaketler, özel hazırlanmış kalemler, rozetler takdim edildi.