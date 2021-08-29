13 yaşındaki Mehmet’in uyuşturucudan ölümü protesto edildi

BRİTANYA Alevi Federasyonu (BAF), Bournemouth Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nin düzenlediği yürüyüşe, Altun ailesi, Tavla Köyü Dayanışma Derneği, Pir Sultan Londra Derneği, köy ve yöre dernekleri katıldı. Bournemouth Belediye Meclis üyeleri ve kentteki çok sayıda sivil toplum kuruluşu destek verdi. Eyleme katılanlar arasında anne Aynur Altun, baba Hulusi Altun, abla Gülbeyaz Aynur ve Britanya Alevi Federasyonu (BAF) Başkanı İsrafil Erbil de yer aldı. DIŞARIDAKİ TEHLİKELERİ ANLATTI

Anne Aynur Altun eylemdeki konuşmasında “Mehmet’i kaybettik. Mehmet kötü bir çocuk değildi. Yanımızda, evimizin önünde bu tehlike gelip 13 yaşındaki çocuğumuzu buldu. Benim çocuğuma olduysa herkesin çocuğuna olabilir. Lütfen tüm anne ve babalar dikkatli olun. Çocuklara sesleniyorum. Sizin en çok güvenebileceğiniz anne ve babalarınızdır. Onlara güvenin. Her ne sorununuz olursa onlarla paylaşın” diyerek, dışarıdaki tehlikelerden korunabilmenin tek yolunun çocukların anne ve babalarıyla yakın ilişkiler kurarak tüm tehlikelerden korunabilecekleri mesajını verdi. ‘MEHMETLERİ KAYBETMEMEK İÇİN BURADAYIZ’

BAF Başkanı Erbil de “Bugün Mehmet’e ses olmak için ve ailesinin acısını paylaşmak için ve bir daha fazla Mehmetler’i kaybetmemek için buradayız. İngiltere’nin dört bir yanından buraya gelen bütün canlara teşekkür ederiz” dedi. Erbil’in sahil kenti olan Bournemouth’ta iskele önünde başlayıp kentin en kalabalık yeri olan Bournemouth Meydanı’nda sona eren eylemde İngilizce seslendiği konuşmasında ise “Yetkili makamlar bunun tekrarlanmaması için uzun vadede ne yapacak. Mehmet geleceği elinden alınan masum bir çocuktu. Ölümünden sorumlu olan sadece uyuşturucu baronları değil, biz yetişkinler, polis, okullar, yerel makamlar ve hükümet de en az bu kadar sorumlu” ifadelerini kullandı. NE OLMUŞTU?

Aile yakınlarından alınan bilgiye göre Mehmet, perşembe günü annesinden yarım saatliğine dışarı çıkmak için izin istedi. Annesinden izin alıp dışarı çıkan Mehmet, geri döndüğünde yorgun hissettiğini ve terlediğini söyledi. Anne Aynur Altun ise Mehmet’e bisikletle gidip geldiği için yorgun düşmüş olabileceğini belirtti ve duşa girmesini istedi. Ancak Mehmet, duştan çıktığında bilincini kaybetti ve ağzından kan gelmeye başladı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan küçük çocuk, hastanedeki tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. POLİS İŞ BAŞINDA

Polis, Mehmet’in ölüm nedenini belirlemek için otopsi sonuçlarını beklemek gerektiğini, ancak aşırı dozda uyuşturucudan şüphelendiklerini belirtti. Polis, yine Bournemouth kentinde yaşayan 14 yaşındaki bir başka çocuğun, A sınıfı diye tabir edilen ağır bir uyuşturucu madde temin etme suçlamasıyla gözaltına alındığını ve soruşturmaya yardımcı olduğunu açıkladı.