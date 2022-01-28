‘10 yıl içinde eczanede göğüs büyütme ve doğum yapılabilecek’

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LONDRA’nın Harringay semtinde 15 yıldır eczane işletmeciği yapan Med-Chem eczanesinin sahibi Ali Gül Özbek, eczacıların bir yıllık yoğunlaştırılmış eğitim sonucu üniversite diploması alarak aile hekiminin verdiği hizmetlerin birçoğunu yapabileceğini söyledi. Kendisinin de bu eğitime devam ettiğini belirten Özbek, şunları söyledi: “Eczacılar da aile hekimleri gibi reçete yapabilecek. Şahsen ben razı değilim. Teşhis koymak doktorun işi olmalı. Eczacının, ilacın etkisini doktorlardan daha iyi bildiğine inanıyorum. Beraberinde ben telefon konsültasyonuna ve video konsültasyonuna da karşıyım. Doktor hastayı görmeli ve dokunabilmelidir. Maalesef İngiltere’de pandemiden beri hiçbir hastaya kapısını açmayan birçok aile hekimi var. Bu nedenle birçok hastanın mağdur olduğuna ve ilaç tedariklerini zamanında alamadıklarına inanıyorum.”

Ali Gül Özbek

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ECZANELERE ÖVGÜ VAR

Alitam Grup’un CEO’su Feisal Nahaboo da, bu şekilde birçok sağlık hizmetinin alınabileceği, eczanelerin Ulusal Sağlık Hizmeti’nin (NHS) üzerindeki yükü hafifleteceğini belirtti. Nahaboo, “Eczaneler on yıllardır toplulukların tam kalbinde ve halka hızlı, rahat ve ucuz sağlık hizmetleri sağlamak anlamında ideal konumdalar. Zaten sorun yaşayan NHS’i kırılma noktasına getiren pandemiyle birlikte eczanelerin evrimi kaçınılmaz hale geldi. Bu doğal süreci hızlandırıyoruz ve gelecek 10 yıl içinde 500’den fazla eczaneyi, kozmetik, diş, göz ameliyatları, teşhis ve ilaçları tek bir çatı altında buluşturacak çağdaş sağlık merkezlerine dönüştürüyoruz” diye konuştu. Nahaboo, bu planı uygulamak için 1 milyar sterlinlik bir plan açıklarken, bu şekilde diş hekimleri, optisyenler, fizyoterapi uzmanları, ebeler, hemşireler ve eczacıların yan yana çalıştığı mekânlar amaçladıklarını vurguladı.

KÜÇÜK İŞLEMLER ÖDENMEYECEK

Proje kapsamında müşteriler eczanede doğum, küçük göz ameliyatları, göğüs büyütme, yüz gerdirme, yağ aldırma ve kozmetik diş hekimliği gibi hizmetleri de alabilecek. Aile hekimlerinin sevk etmesi halinde, NHS’in bedava yaptığı küçük işlemlerden ücret alınmayacak. Özel hastalara ise daha geniş kapsamlı hizmet sunulabilecek. Uzman tedavinin eczanede uygulanamaması halinde, eczaneler aynı ücret ve bekleme süresinde tedaviyi hizmet ortaklarından ayarlamaya çalışacak. Teşhis ve tedavinin ardından, eczaneler hastanın kayıtlarını elektronik bir şekilde güncelleyecek ve aile doktorları da haberdar edilmiş olacak.