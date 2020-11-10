Mixer fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli mikser modelleri ve tavsiyeleri

Geçtiğimiz yıl satışa çıkarılan çift kancalı mikserler ekstra kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Gıdaların çok daha kısa sürede çırpılmasını sağlayan bu ürünler peşin fiyatına taksitle satın alınabilir.

Mikser Nedir?

Mikser, kek ve puding gibi tatlıların yapımında kullanılan bir mutfak aletidir. Komposto ve milkshake gibi içeceklerin yapımında da kullanılır. 1908 yılında icat edilen mikser, günümüzde en çok kullanılan mutfak aletlerinin başında geliyor.

Mikser Ne İşe Yarar?

Mikser genellikle yumurtaları çırpmak ve omlet hazırlamak için kullanılıyor. Bunun dışında elma, portakal ve mandalina gibi meyveleri mikserle çırpmak ve tamamen organik meyve suları hazırlamak da mümkün. Mozaik pasta, irmik tatlısı, patates püresi, puding ve kabak tatlısı da mikserle pratik bir şekilde hazırlanabilir.

Mikser Nasıl Kullanılır?

Her mikserin üst kısmında açma- kapama düğmesi vardır. Bu düğmeye basılı tuttukça haznenin içindeki gıdaları çırpabilirsiniz. Yeni çıkan modelleri ise otomatiktir. Kapağını kapattıktan sonra süreyi 30 saniye ya da 1 dakikaya ayarlayarak çalıştırabilirsiniz. Mikser setlerinde her gıda için ayrı aparatlar bulunuyor. Bu aparatlar gıdaların kısa sürede yoğrulmasını, çırpılmasını ve hazır hale gelmesini sağlıyor.

Mikser Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

İlk seçenekler arasında paslanmaz çelikten imal edilen ve garanti süresi 3 yıl olan mikser modelleri geliyor. Ürün içeriğinde 4 farklı uç olan bu mikserlerin en önemli özelliği karıştırma kancalarının alüminyumdan yapılmış olmasıdır. Hamur yoğurmada sıklıkla kullanılan paslanmaz çelik mikserlerde sıçrama koruması sağlayan özel bir hazne de bulunuyor.

Standlı el mikserleri de mevcut kategorilerde yer alan bir diğer seçenek. Paslanmaz kromdan imal edilen bu ürünlerin garanti süresi ise 2 yıldır. Düşük enerji tüketimi sağlayan ve az yer kaplayan mikserler de hem online platformlardan hem de mağazalardan satın alınabilir.

Mikser Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Haznesinin plastik değil cam olmasına dikkat edilmelidir. Plastik bir kapta hazırlanan gıdalar sağlığa zararlıdır. Mikser çok sık kullandığınız bir alet ise, dört - beş farklı modda çalışan mikserlerden birini satın almalısınız. 700 - 800 Watt'lık modeller uygun fiyata satışa çıkarılıyor. Daha yüksek performanslı bir mikser istiyorsanız 900 -1000 Watt'lık ürünlerden birini tercih edebilirsiniz.