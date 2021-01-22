Zaten her şeye sahip olan çocuklar için hediye fikirleri

Her şeye sahip bir çocuğa hediye alırken ne yaparsınız? Eğer böyle bir şeyle karşı karşıyaysanız, hediye kutusuna sığan hediyelerden biraz daha dışarı çıkın ve farklı düşünün.

Abonelik kutusu

Bir defalık veya aylık bir aktiviteye abonelik yaptırabilirsiniz. Sevdiği bir aktivite için atölye çalışması olabilir veya meslekleri deneyimleyeceği bir abonelik oluşturabilirsiniz. Bu aktiviteleri çocukların ilgi ve meraklarına göre şekillendirebilirsiniz.

Müzik dersleri

Müzik dersleri pek de ucuz olmayabilir. Bu sebeple hediye edeceğiniz bu dersler sadece çocuklar için değil, ebeveynler için de harika bir hediye olabilir. Özellikle de günümüzde derslerin sanal olarak işlenmesinden dolayı, dersleri de kolaylıkla takip edebilir.

Bir gösteri bileti

Pandemi sebebiyle evde kalmaktan sıkılan ve artık yapacak aktivite bulamayan çocuklar için sevebileceği bir tiyatro oyununun sanal biletini alabilirsiniz. Bu hediye sayesinde çocuklara dört gözle bekleyeceği bir şey vermiş olabilirsiniz.

Yatak odası süslemeleri

Çocuklar kendi başlarına dekore edebilecekleri alanları sever. En çok vakit geçirdiği yerlerden biri olan odaları için bir hediye düşünebilirsiniz. Sevdiği bir grubun posteri veya sevdiği bir karakteri içeren halı hediye edebilirsiniz. Çocuklar buna bayılacak.

Dergi abonelikleri

Bir çocukla kitapçıya girdiğinizde mutlaka renkli dergilerin olduğu alana doğru gittiğini görebilirsiniz. Onların ilgi alanlarına uyan ve okuma sevgisini besleyen bir dergi seçin. Bu derginin birkaç aylık aboneliğini hediye edebilirsiniz. Üstelik her ay derginin getirildiği bir kargo olmak çocukları da çok mutlu edebilir.

Pijama takımı

Büyük çocuklara eğlenceli pijama takımları hediye edebilirsiniz. Arkadaşlarıyla veya ailesiyle gerçekleştireceği pijama partilerinde fark yaratmasını sağlayacak harika bir seçim, çocuğu da çok mutlu edebilir.

Özel tarihli takvim

Bu hediye kendi çocuğunuz için iyi bir fikir olabilir. Ailenize ait özel günlerin işaretli olduğu bir takvim hediye edebilirsiniz. Çocuğunuz bu hediyeyi çalışma masasına koyacak ve sayenizde hiçbir özel günü atlamayacak.