Yumurtlama dönemi dışında hamile kalınır mı? Yumurtlama döneminde yapılması gerekenler

Bebek sahibi olmak isteyen ya da beklenmedik bir şekilde hamile kalırım endişesi yaşayan kadınlar için yumurtlama dönemi dışında hamile kalınır mı sorusu gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Özellikle yaşı ileri olan kadınlarda yumurtlama dönemi üreme anlamında zamanın kısıtlı olması nedeniyle çok önemlidir. İşte yumurtlama dönemi ile ilgili bilgiler ve yumurtlama dönemi dışında hamile kalınır mı sorusunun yanıtı…

Yumurtlama dönemi dışında hamile kalınır mı?

28 günlük adet döngüsünde yumurtlama dönemi 14. güne denk gelmektedir ve bu dönem sadece 5-6 gün sürmektedir. Dolayısıyla bu günler dışında hatta bu günlerin 3. gününden sonra bile hamile kalma ihtimali azdır. Cinsel ilişkiye girildiğinde sperm 3-5 gün boyunca canlılığını koruyabilmektedir. Böylece, yumurtlamadan 5 gün önce cinsel ilişkiye girilmiş olsa bile hamile kalınabilmektedir.

Yumurtlama döneminde hamile kalmak için yapılması gerekenler

Kadınlarda hamile kalmaya en uygun günler yumurtlama zamanıdır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Nermin Köşüş Yumurtlamayla ilgili gebe kalmak isteyen her kadının bilmesi gereken noktaları şu şekilde açıklıyor;