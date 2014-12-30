Yoga Festivali'nde ülkemizi temsil edecek

Mert Güler, dünyaca ünlü yoga eğitmenleri ve spiritüel rehberlerle birlikte Uluslararası Yoga Festivali’nde ders vermek üzere davet aldı. 1-7 Mart 2015 tarihlerinde Hindistan’ın Rishikesh kentinde gerçekleşecek 2015 Uluslararası Yoga Festivali-IYF’de ilk kez bir Türk eğitmen ders verecek.

Dünyanın en bilinen ve geniş katılımlı Yoga Festivali bu yıl ilk kez eğitmenleri arasına bir Türk eğitmeni davet etti. Mert Güler, festivalde Yoga ve Sufi temalı dersiyle, hayranı olduğu Mevlana'nın öğretisini dünya ile paylaşarak ülkemizi ve kültürümüzü Hindistan’da temsil edecek.

1999 yılında ilki düzenlenen Uluslararası Yoga Festivali IYF’e her yıl dünyanın dört bir tarafından bini aşkın kişi katılıyor. Katılımcılar, 1 hafta boyunca dünyaca ünlü 46 Yoga üstadı ve Hindistan’ın spritüel rehberleri ile 70 saatten fazla ders yapıp sohbetlerine katılarak dünyaca ünlü Yoga Okulları’nın yoga stillerini deneyimleme olanağı buluyorlar.

2011’den beri her yıl öğrencileriyle birlikte Uluslararası Yoga Festivali’ne katılan Mert Güler, yılın belli bir süresini de Hindistan’da geçirerek Yoga öğretisi üzerine çalışmalar yapıyor. Ayrıca tasavvufla ilgilenen ve Mevlana öğretisi ile ilgili araştırmalar yapan Mert Güler, yılda 2 kez Konya’da Yoga-Sufi kampları düzenliyor.

www.internationalyogafestival.com/presenters