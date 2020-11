Yılın indirim şovu başlıyor! 11.11 heyecanı için geri sayım başladı

Dünyanın dört bir yanında online satış etkinliklerinin gerçekleştirildiği 11 Kasım’da uzun yıllardır başarılı sonuçlara imza atan n11.com'un "Yılın İndirim Şovu 11.11" kampanyası için geri sayım başladı. Tüketicilerin merakla beklediği ve onlarca kategoride milyonlarca ürüne benzersiz indirimlerle kavuştuğu 11.11 için hazırlıklar bütün hızıyla sürüyor. n11.com'un üyeleri bu yıl da kampanya boyunca farklı tutarlarda toplayacağı, mobil uygulama üzerinden eğlenceli oyunlardan kazanacağı ya da satın alacağı kuponlarla 11 Kasım’da avantajlı bir alışveriş deneyimi yaşayacak.



Her yıl 11.11 dönemine özel platformunda otomobil satışı yapan n11.com, bu yıl da kullanıcılarını hayalini kurdukları otomobile kavuşturacak. 11.11'de büyük indirimlerle satışa sunulacak Volkswagen'ler yeni sahipleriyle buluşacak.



Otomotivden elektroniğe birçok farklı kategoride dev indirimlerin hayata geçeceği 11.11’de, kullanıcılar birbirinden farklı kuponlarla indirim fırsatları yakalayabilecek. n11.com üyeleri, internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden kampanya günü kullanmak üzere “Tık Hızında Kupon”, “Kuponmatik” ve “Eşle Kazan” fırsatları ile indirimlere kavuşacak. Kazanılan tüm kupon ve indirim hakları 11 Kasım 2020 tarihinde 00.00’da aktif olup, 11 Kasım 2020 saat 23.59'a kadar geçerli olacak.



Tık hızında kuponlar hesabında!



n11.com üyeleri; her gün 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00 saatlerinde tek tıkla hesaplarına yükleyecekleri kuponları 11 Kasım günü kullanabilecek.



Kuponmatik’i çevir, indirim kuponlarını kap!



n11.com’un mobil uygulamasında her gün saat 20.00’de açılacak Kuponmatik’le çark çeviren kullanıcılar, sürpriz indirim kuponlarını kazanabilecek.



Eşle Kazan’la indirimleri kazan!



n11.com’un mobil uygulaması üzerinden düzenlenecek oyunda belirtilen kampanya süreci boyunca en yüksek puanı kazanan 11 kişi indirim ödüllerini de kazanacak.



Kupon satın almak da mümkün!



Kullanıcılar, 1-10 Kasım tarihleri arasında hafta içi her gün saat 09.30’da “Kupon Satışı” kampanya sayfasına tıklayarak kupon satın alabilecek ve kuponlarını 11.11’de yapacakları alışverişlerde kullanabilecek.



Yılın İndirim Şovu’na özel kampanyalar bununla bitmiyor. n11.com’da ayrıca kullanıcıların paylaştığı alışveriş listeleri, kuponlarla ödüllendirilirken 11.11 günü yapılacak alışverişlerde binlerce marka ve üründe sürpriz indirimler kullanıcıları karşılayacak. Platformun mobil uygulamasını indirenler, hem 11.11 döneminde hem de sonrasında fırsatları katlayarak büyük indirimlerle alışverişin keyfini çıkaracak.