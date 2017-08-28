Yeniden Başla

Öyle insanlar vardır ki, dünyaya geldiklerinde hepimiz gibi ağlayarak gözlerini açarlar. Diğerlerinden farkları, büyüdüklerinde de yaşamın onlara gülümseme şansı tanımamasıdır! Gözlerinden yaş, yüreklerinden acı hiç eksik olmaz.

İnatla yaşama tutunmalarına, her yenilgiden sonra umut yolculuğuna sıfırdan başlamalarına karşın, gönüllerinden geçen güzelliklere bir türlü ulaşamazlar.

Bazen iyimser duygularla “Bu kez tamam, ben de avucumun içine kadar geldiğini hissettiğim mutluluğu yakalayacağım” deseler de, düş kırıklığı hemen yanıbaşlarında bekler! Akıp giden yıllar, onlar için yaşamı, deneme-yanılma halkalarından oluşan bir düş kırıklığı zincirine dönüştürür.

Elinizdeki roman işte böyle birini, yılmaz bir yaşam savaşçısını anlatır.

Ve size her satırda “Pes etme, YENİDEN BAŞLA” dedirten unutulmaz kahramanlarla tanıştırır…