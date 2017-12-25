Yeni yıla anne yemekleri ile merhaba deyin!

Mame’lerin yeni yıl için özel olarak hazırladıkları; yaprak sarmadan zeytinyağlı barbunyaya, kuru dolmadan salata çeşitlerine, humustan iç pilava, et yemeklerinden birbirinden lezzetli tatlılara kadar anne sevgisi ile evde taze taze hazırladıkları yemekler, yüzde 100 sızdırmaz mikrodalga fırına uyumlu kaplarda ve yine bir kadın girişimi tarafından örülen pamuk iplikten yapılmış filelerde tüketicinin belirlediği saatte adrese teslim ediliyor.

Siz de yılbaşının coşkulu atmosferini anne yemeği eşliğinde tamamlamak için mamame.com.tr’ye girip yemeği nereye istediğinizi işaretlemeniz hangi yemeği hangi MaMe'den istediğinizi, miktarını ve ne zaman teslim edilmesini istediğinizi yazmanız yeterli.