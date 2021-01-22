Yeni doğan bebeği yıkamak için en iyi 5 ipucu

Özellikle yeni anneler için küçük bebeklerine banyo yaptırmak çok zor gelebilir. Aslında gözlerinde büyütecekleri kadar korkunç olmayan bu iş, aynı zamanda eğlenceli bile sayılabilir. Sonunda bebeğinizin rahatladığını ve mışıl mışıl uyuduğunu gördüğünüzde zaten sizin de gerginliğiniz geçecek. Sadece birkaç ipucuna ihtiyacınız olabilir. İşte onlardan bazıları…

Bebeğinizin her gün banyoya ihtiyacı yok

Bebekler yürümeye başlayana kadar aslında o kadar da kirlenmezler. Dahası, sık banyo yapmak ciltlerini kurutabilir. Çoğu gün yapmanız gereken tek şey, tepeden tırnağa güzelce silmek. Bunun için yumuşak bir bez kullanabilirsiniz. Bezi ıslatın ve nazik dokunuşlarla bebeğinizi silin. Bebeğinizin cildi sizinkinden daha hassas. Bu sebeple kokusuz ve alkol içermeyen ürünler tercih edin.

Odayı sıcak tutun

Bebeğinize banyo yaptırmadan önce odayı rahatça ısıtmak için ekstra bir ısıtıcı kullanabilirsiniz. Bebek küvetini suyla doldurun ve çok sıcak olmadığından emin olun. Bileğinizin içi veya derece ile suyun sıcaklığını ölçebilirsiniz. Yıkarken üşümesini önlemek için bebeğinizin üzerine ılık su dökün. Küvetin içinde biriken su bir süre sonra soğuk olabilir ve bu da bebeğinizi üşütebilir, bu sebeple dikkat etmelisiniz.

Bebeğinizin kendini güvende hissetmesini sağlayın

Tüm malzemelerinizi toplayıp küveti doldurduktan sonra en son bebeğinizi soyun. Bebeğinizin kaymaması için küvetin zeminine havlu serebilirsiniz. Ardından, başını ve boynunu desteklemek için bir elinizi kullanarak, önce ayakları olmak üzere yavaşça küvete sokun.

Bebeğinizi güvende tutun

Küvetine su doldururken bebeğinizi birden suyun içine sokmayın. Birden çok fazla ıslandığından ağlayabilir. Bebeğinizi sıkıca tutun ve bir saniye bile olsa gözetimsiz bırakmayın.

Dikkatli taşıyın

Bebeğinize banyo yaptırmayı bitirdiğinizde, onu dikkatlice küvetten çıkarın. Bir elinizi boynunu ve başını desteklemek için ve diğer elinizi altını desteklemek için kullanın. Mümkünse, başka bir yetişkinin bebeğinizi kuru bir havluyla alması için hazır bulundurun. Aksi takdirde, havluyu bir banyo halısının üzerine yayın ve bebeğinizi üzerine koyun. Sonra onu kucaklayın ve tatlı yüzünü öpün.