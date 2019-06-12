Yazın korkulu rüyası ayak kokusunu gideren 5 yöntem

1) Karbonat: En bilinen yöntem karbonat ve su karışımıdır. Orta boy bir leğenin içine ayaklarınızı kaplayacak kadar ılık su ve 2 tatlı kaşığı karbonat ekleyin. Ayaklarınızı bu karışımın içinde yaklaşık 20 dakika bekletin. 1 hafta boyunca bu işlemi tekrarlarsanız kokunun azaldığını veya tamamen bittiğini görebilirsiniz.

2) Lavanta yağı: Güzel kokusuyla bilinen bu yağını 1 litre suyun içine 1 yemek kaşığı olacak şekilde koyup karıştırın. 1 hafta boyunca her gün ayağınızı bu karışıma sokup bekletin. Günde 2 kere uygularsanız daha etkili bir sonuç alabilirsiniz.

3) Siyah çay: Çay, ayaklardaki gözenekleri küçültüp terlemeyi azalttığı için kokuyu da azaltır. 3 poşet siyah çayı demledikten sonra su dolu leğenin içine boşaltın. 20 dakika kadar ayaklarınızı bu suda bekletin. 10 gün boyunca bu işlemi tekrar edin.

4) Sirke: Sirke ayağınızdaki ter bezlerinin çalışmasını yavaşlatacağı için ayak kokusunu engelleyecektir. 2 su bardağı sirkeyi 1 litre suyla karıştırıp leğenin içine dökün. Ayaklarınızı bu karışımda 10-15 dakika bekletin. Daha sonra sirkenin keskin kokusundan kurtulma amaçlı, ayaklarınızı sabunla yıkayıp bol suyla durulayabilirsiniz.

5) Adaçayı: Her derde deva olarak bilinen bu çay, ayak kokularını gidermeye de yardımcı olabilir. Leğenin içine bir miktar su ilave edip birkaç yaprak adaçayı ekleyin. Siyah çayda olduğu gibi 10 gün boyunca bu işlemi tekrarlayın.

Bu yöntemler dışında günlük yaşantınızda dikkat edebileceğiniz noktalar