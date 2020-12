Başarı merdivenlerini sağlam çıkmak için etkili tavsiyeler

- Başarılı olmak istiyorsanız durağanlığın size her anlamda zarar verdiğini bilmelisiniz. Asla karar vermekten korkmayın. Ne kadar aktif bir yaşam sürdürürseniz hayatınızı o kadar güzel biçimde sürdürme imkânı elde edersiniz. Başarıya ulaşmak için aktif olmalı ve üzerinizdeki yılgınlığı bir kenara atmalısınız.

- Hayatınızla ilgili planlar yaptığınızda çok karmaşık biçimde düşünmeyin. Hedeflerinizi ve hayallerinizi ifade ederken kısa birkaç cümlelik özetle yetinin.

- Yaşamınızı sürdürürken de mümkün olduğu kadar sade bir tarz benimsemeye gayret edin. Basit düşünüp sade yaşamak şaşırtıcı derecede yaratıcılığa zemin hazırlar. Siz zihninizi ve yaşamınızı gereksiz ayrıntılardan arındırdıkça hayatınızın bir anda ne kadar da renklendiğine tanık olacaksınız.

- Geçmişe takılıp kalmayın. Geçmişte yaşadığınız olumsuz hayat deneyimleri moralinizi bozmasın. Yaşamın her “an”ı yeniden başlamak için fırsattır. Bu nedenle başarılı bir insan olmak için belli takvimler belirlemeye gerek yoktur. İçinde bulunulan her an, aslında yeni başlangıçlar yapmaya uygun birer zaman dilimidir.

- Başarıya giden yolda karşınıza çıkan engeller mutlaka olacaktır. Bu engelleri aşmak için iradeli olmanız ve yılmadan çalışmanız gerekebilir. Ancak bazı durumlarda vazgeçmeyi bilmek de şarttır. Vazgeçmenin çoğu zaman önemli kazanımlar sağladığını bilerek esnek bir yaşam felsefesi benimseyin.

- Yaşam bizim günlük hayatta yaptığımız küçük büyük tüm tercihlerin toplamıdır. Bu nedenle küçük detayları da önemseyin ve hayatın her anında nitelikli davranışlar sergilemeye gayret edin.

- Hiçbir zaman yaptığınız işte tek bir seçeneği göz önünde bulundurarak hareket etmeyin. Çünkü tek bir seçenekle yetinmeniz halinde işler ters gittiğinde çaresiz kalabilirsiniz. Her zaman elinizin altında birden fazla seçenek olsun. A seçeneğini tükettiğinizde B seçeneği hazır olsun. B seçeneği de işe yaramazsa C ve D seçenekleri de hazır vaziyette bulunsun.

- Başarıya giden yolda hayaller çok önemli bir yer tutar. Çünkü hayal etmek kişiyi motive eder ve hayallerin gerçekleşmesini sağlar. Ancak hayal edilen şeye ulaşmak için gerçekçi tercihler yapmak zorunludur. O halde başarılı olmak isteyen biri hayallerinin peşinden gitmeli ancak bu hayallere ancak çalışarak ve akılcı seçimler yaparak ulaşabileceğini bilmelidir.

- İnsanın içinde bulunduğu sosyal ortam onun davranışları üzerinde büyük etkiler yaratır. Siz de başarılı olmak istiyorsanız başarılı ve azimli insanlarla daha fazla zaman geçirmeye gayret edin.

- Hayatta hiçbir şey mükemmel değildir. Yaşam kusursuzluğu ve mükemmelliği asla kabul etmez. Siz de yaptığınız işlerde en iyisini hedefleyen bir kişi olun ancak mükemmeliyetçi davranarak kendinizi hırpalamayın. Elinizden gelenin en iyisini yapın ve elde ettiğiniz sonuçlar hakkında önyargısız kararlar verin.

- İnsan bir işe hazırlıklı olarak başladığında her zaman daha başarılı olur. Siz de yapacağınız işler öncesinde mutlaka bir ön hazırlık yapın. Eğer ön hazırlık yaparsanız iş sırasında acemilik çekmezsiniz ve karşınıza çıkabilecek sorunları daha kolay çözersiniz.

- Başarıya giden yolda bazen başarısızlıklarla karşılaşabilirsiniz. Önemli olan bu başarısızlıklarınızdan ders çıkarmanızdır. Bu konuda özeleştiri yapmaktan kesinlikle çekinmemek gerekir. Her başarısızlıkta kendisini suçsuz kabul edip başka insanları suçlamak doğru değildir. Sağlıklı özeleştiri yapılması, bir daha aynı hatalara düşmeden başarının yakalanması için son derece büyük önem taşımaktadır.

- Kişinin yaşayacağı uyku problemleri hem ruhsal dengesini bozar hem de zihinsel olarak performansının düşmesine neden olur. Ayrıca uykusuz kalan kişi kendisini yorgun ve güçsüz hisseder. Bu olumsuz durumlar da başarısızlığa davetiye çıkarır. Başarılı olmak istiyorsanız konforlu ve yeterli uyku uyumaya dikkat edin ve her zaman dinlenmenin en önemli ihtiyaçlardan biri olduğunu kabul edin.

- Başarı yolunda ilerlerken sağlığınızı ihmal etmeyin. Sağlığınızı kaybettiğiniz zaman başarı da dahil olmak üzere her şeyden mahrum kalacağınızı bilin. Sağlıklı bir insan olduğunuz zaman başarılı bir insan olma ihtimalinizin de her zaman mümkün olduğunu göz önünde bulundurun.

- En az bedensel sağlık kadar ruhsal sağlık da yaşamımızda önemli bir yer tutar. Ruhsal sorunlarınız olduğunda bunları bir uzman yardımı ile çözmeye çalışın.

- Her zaman güzel görünmeye gayret edin. Bakımlı ve şık olmanızın sosyal ortamda size büyük avantajlar sağladığını deneyip yaşayarak göreceksiniz.