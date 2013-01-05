''Yakın Tehdit'' beyaz perdede!

Joel Schumacher’ın yönettiği ve Nicolas Cage, Nicole Kidman, Ben Mendelsohn, Cam Gigandet ile Liana Liberato’nun oynadığı Yakın Tehdit (Trespass), M3 Film tarafından vizyonda!

Filmin konusu

Kyle ve Sarah Miller her şeye sahiptiler; büyük bir ev, lüks arabalar ve mükemmel bir evlilik. Elmas simsarlığı yapan Kyle, bir iş gezisinden yeni dönmüştür ve genç kızları Avery bir partiye katılmak için evden kaçmaktadır. Bu sırada eve giren dört maskeli hırsız tarafından Kyle ve Sarah kendi evlerinde rehin alınırlar. Hırsızlar kasanın içindekileri istiyorlardır; para ve elmasları. Kyle kasayı açmamakta direnir ve Sarah’yı kurtarma umuduyla hırsızları oyalar. İlerleyen saatlerde, karı kocanın içinde bulunduğu karmaşık durum, dört hırsızın geçmişine dönüşlerle ortaya çıkan ihanet ve aldatmacalarla büyük bir çıkmaza girer.

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