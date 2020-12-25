Vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı oluyor! Maydanoz suyu pek çok şeye iyi geliyor

Yüksek C vitamini içeriği bulunduran maydanozun, toksinlerin atılmasında, vücudun savunma sisteminin korunmasında ve kış hastalıklarından kurtulmada oldukça etkili bir besin olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci, şöyle devam etti: "Maydanozu sofradan eksik etmemek gerekir. Yüksek ödem çözücü özelliği ile suyu kaynatılarak içilebilir. Diyetlerde zayıflamaya yardımcı etkisi de bulunan maydanoz, çiğ olarak tüketildiğinde daha iyi oranlarda C vitaminini vücuda verir, bu da hastalıklara karşı tedavi edici özelliğini arttırır."

Zararlı maddeleri vücuttan atıyor, yaşlanmaya karşılı da etkili

Maydanoz ve suyunun pek çok faydası olduğunu belirten Diyetisyen Serkan Tutar, şu önemli bilgileri verdi:

- Antioksidan özelliği olan maydanoz, vücuda zarar veren serbest radikalleri vücuttan atarak yaşlanmaya karşı etkilidir. Ayrıca bağışıklık sistemi güçlendiricidir.

- Maydanoz içerisinde bulunan A vitamini ile göz sağlığı içinde önemli bir besin kaynağıdır.

- Maydanoz suyu içerisinde bulunan yüksek kloroil ile kanı artırarak oksijenin metabolize edilmesini sağlıyor. Ayrıca böbrek, karaciğer ve idrar yollarının temizlenmesine yarıyor.

- Mide ve bağırsak problemi olan bireylerin maydanoz suyu içmesi ile sindirim sistemi rahatsızlıklarının azaldığı bir gerçektir. Ayrıca şişkinlik için de belirli sıklıklarda içilebilir.

- Özellikle ödem sıkıntısı olan bireylerin vücutlarındaki fazla suyun atılması için maydanoz suyu kesin çözüm olmakla birlikte sürekli olarak içilmesi önerilmez. Çünkü belirli bir düzeyde içilen maydanoz suyu vücudunuzda ödem olmadığında, vücudunuzun ihtiyacı olan suyun da atılmasına neden olur.

- Folik asit içeriği yüksek olan maydanoz, sinir sisteminin daha düzenli çalışmasında da önemli bir göreve sahiptir.