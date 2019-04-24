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Vitrinler miniklerin el izleriyle kaplandı

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Vitrinler miniklerin el izleriyle kaplandı
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“Hem kaliteli hem de sağlıklı üretim” misyonuyla hareket eden Panço, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen ve dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan’ı çok özel bir etkinlikle kutladı.

Türkiye genelindeki 120 mağazasında yaklaşık 12 bin miniğin el boyalarıyla vitrinlerini boyamasına imkan sağlayan Panço, miniklerin hayal güçlerinin yansıması olmanın mutluluğunu yaşadı.

Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Panço, çocukların gönlünü fethetti.

MİNİKLERİN HAYAL DÜNYASI PANÇO’YU RENKLENDİRDİ

Geleceğimizin ışığı çocuklarımızın renkli dünyalarını dilediklerince yansıtmaları için Panço, 23 Nisan Salı günü İstinyepark mağazasının yanı sıra Türkiye genelindeki 120 mağazasında yaklaşık 12 bin miniğin vitrinlerini el boyalarıyla boyamalarına imkan sağladı. Minik ressamlar dünyanın ilk ve tek çocuk bayramında unutulmaz bir gün geçirirken çocukların vitrinlere bıraktıkları her izin farklı bir anlam taşıdığına inanan Panço, bu yolculukta çocuklara eşlik etmenin haklı gururunu yaşadı.

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