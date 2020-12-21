Virüs ve bakterilerin vücuda girmesini önlüyor! Nar suyu, tam bir şifa deposu…

1 bardak nar suyunun 10 bardak yeşil çay etkisine sahip olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Buse Telli, kış aylarında artan grip ve nezleye karşı nar suyunu tavsiye etti, konuyla ilgili şu önemli bilgileri verdi:

- Nar tüketilirken zarları ayıklanarak yenir. Ancak narı zarı ile birlikte tüketmemiz gerekiyor.

-Suyu çıkarılırken zarlarla birlikte suyu çıkarılmalı. Zarlı şekilde yapılan nar suyunda iki kat daha fazla antioksidan özelliği var. Asıl faydası zarındadır.

-Nar çekirdeğindeki asit ise yağ yakmamızı sağlar. Narın çekirdeğiyle tüketmemiz gerekiyor. Suyunu da çekirdeği ile birlikte tüketmeliyiz. Bunlar antioksidanlardır. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir.

-Kışın grip nezle gibi hastalıklara karşı nar suyunun büyük faydası vardır. Bakteri ve virüslerin vücudumuza girmesini önler, halsizlik durumlarında enerji verir.

Bakteri ve virüslere geçit yok

Yüksek besin değeri ve lezzeti ile insan sağlığına faydada çok özel bir yeri olan nar, suyu ile de tam bir şifa deposu. Prof. Dr. Neriman İnanç, 100 mililitre nar suyunun yetişkin bir insanın günlük C vitamini gereksiniminin yüzde 16’sını karşıladığını söyledi. Nar suyunda yoğun olarak B vitamini ve potasyum olduğuna da işaret eden İnanç, “Nar suyu özellikle içerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor” dedi.

Nar suyu ile sağlıklı kalın

Hastalıkları önleme konusunda bağışıklık sisteminin önemine dikkat çeken İnanç, narın faydalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Son yıllarda, hastalıklara karşı kullanılan ilaçlara gelişen direnç, bilim insanlarını doğal antiviral moleküller üzerinde araştırma yapmaya teşvik etmiştir. Bu doğal moleküllerden en önemlisi de içerdiği antioksidanlar nedeniyle nar ve nar suyudur. Nar polifenol özütünün etkisini incelemek amacıyla yürütülen bir çalışmada, narda bulunan antioksidan özellikli polifenollerin, virüslerin kırmızı kan hücrelerinde kümeleşmesini önlediği gösterilmiştir. Sonuç olarak, her mevsim yeterli ve dengeli beslenmenin yanı sıra, hastalıklardan korunmak için nar suyu tüketiminin yararlı olabileceğini unutmamak gerekiyor.”