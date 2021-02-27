Var mısınız dekorasyon detoksu yapmaya?

Her evin kendine göre değerlendirilmesi gerekse de genel olarak herkesin kullanabileceği bir mini detoks rehberi hazırlayan Kütahya, evin her alanına göre tavsiyelerini şöyle sıraladı…

SALON

Öncelikle günün en çok zamanını geçirdiğimiz salonlardan başlayalım. Hemen hemen hepimizin salonunda bir TV ünitesi ve bu ünite etrafında kullandığı birçok aksesuar var. Ben teknolojik aletler dışında kalan tüm aksesuarları özellikle bibloları rafa kaldırma taraftarıyım. Böylelikle televizyon izlerken daha sade bir alana odaklanabilirsiniz.



Aynı şekilde dresuar ve yemek masası üzerindeki objeleri ve aksesuarları da azaltarak salonunuzdaki tüm alanları sadeleştirip daha minimal bir yaşam alanı oluşturmanız mümkün.



Çoğu evde alternatif oturma alanı yaratmak için kullanılan pufları da elden geçirebilirsiniz. Sayıları fazla olan puflarınızı evin diğer alanlarında kullanabilirsiniz ya da desenli puflarınızı düz renklere çevirip sadeleştirerek yaşam alanlarınızda kullanmaya devam edebilirsiniz.

MUTFAK



Mutfak, hayatımızın olmazsa olmazı ve salondan sonra neredeyse en çok vakit geçirdiğimiz yerlerden biri… Ben mutfaklarda en fazla iki yemek takımı olmasından yanayım. Eğer fazlası var ve kullanılmıyorsa mutlaka mutfağınızdan çıkartmanızı öneririm. Böylelikle inanılmaz bir boşluğa sahip olacaksınız. Aynı şekilde çatal bıçak takımlarınızı ve bardaklarınızı da gözden geçirebilirsiniz.



Mutfakların en göze çarpan detaylarından biri de baharatlıklar. Bunları etiketleyerek, düzenli bir takım halinde tutabilirsiniz. Tezgahlarda konumlandırılan baharatlıkları dolap içine yerleştirerek, tezgahınızda kullanım alanınızı genişletebilirsiniz.



Hepimizin hayatını kolaylaştıran küçük ev aletleri de mutfağımızda bir başka öne çıkan ve yer kaplayan detay. Çoğumuzun “kullanırım ben bunu kesin” diyerek aldığı ve çok sınırlı kullandığı aletler de olduğuna eminim. Bence mutfak sadeleştirirken en zorlanmadığımız yer burası olacak. Benim size önerim, en çok kullandığınız aletleri tezgah üzerinde tutup kalanını dolap içlerinde ya da kiler, depo gibi alternatif alanlara koymak olacaktır.



YATAK ODASI

Ben hem kendi evim hem de yaptığım tüm projelerde şuna inanırım: Yatak odası bir evin en huzurlu alanı olmalı. Dolayısıyla yatak, dolap ve ekstra yer olması durumunda bir tekli koltuk ya da puf dışında bir dekorasyon unsurunu kullanmamayı tercih ederim. Böylelikle hem kullanım alanını genişletebilir hem de fazla objeler ve unsurlardan arınarak daha sakin bir dinlenme alanı elde edebilirsiniz. Bunların dışına koyduğunuz her dekorasyon unsuru, obje ve aksesuar hem kullanım alanınızı daraltacak hem de odanın dinginliğini bozacaktır. Bunu temel alarak siz de kendi yatak odanızı gözden geçirebilirsiniz.



BANYO

Gelelim banyolara… Banyolarda en büyük depolama alanını havlular kaplıyor genelde. Buna da en güzel çözüm kullandığınız kadar havluya bu alanlarda yer vermek. Kendi havlularınız dışında en fazla bir adet misafir havlusuna yer verebilirsiniz. Böylelikle banyodaki depolama alanlarınızın açıldığını fark edeceksiniz.



Banyolardaki en fazla görüntü düzenini bozan ve kalabalık yaratan şampuanlar, diş fırçaları, temizlik malzemeleri, vb. gibi ürünleri de gözden geçirip fazlalıklarından arındırmalıyız ki en minimal haliyle banyolarımızı kullanabilelim. Genelde çok büyük olmayan banyolarımız için vereceğim en önemli tüyo ise bu alanlarda kullandığınız paspaslarınızın seçimiyle ilgili olacak. Paspaslarınızı düz renklerde, desensiz olarak seçerseniz banyolarınızın daha sade görünmesine yardımcı olursunuz.



HOL VE GİRİŞLER

Evimizin kapısını açtığımız anda bizi karşılayan hol ve girişler bence evle olan ilk bağımız. Dolayısıyla eve girer girmez karşımıza çıkan, duvardan duvara uygulanmış dolaplar yerine daha boşluklu ve nefes alabilen alanlar oluşturmayı tercih ediyorum. Size de önerim bu kocaman ve çok yer kaplayan dolap alanlarının dışına çıkmanız. Duvar panellerini kullanabileceğiniz bu alanlarda ise askılar ve mini bir ayakkabılıkla eşyalarınızı organize edebilirsiniz.



Bu mini detoks dokunuşlarıyla evlerinizi yeniden düzenlediğinizde ise daha sade ve ferah alanlarda keyifle vakit geçireceksiniz.