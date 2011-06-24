Vajinismusu Öğrenerek Aşın!

Vajinismus tedavilerindeki bilimsel ve farklı yaklaşımlarıyla tanınan Terapist Dolunay Kadıoğlu ve Prof. Dr. Hakan Şatıroğlu tüm çiftlerin yararlanabileceği bilgileri bir kitapta topladılar.



Terapist Dolunay Kadıoğlu ve Prof. Dr. Hakan Satıroğlu'nun birlikte kaleme aldığı ve bilgilerini derlediği "Vajinismus" isimli kitap, bu konuda problemi olanlara yardım niteliğinde.

Kitabın İçeriği

Kitapta; cinsellik, cinsel anatomi ve fizyoloji, aile planlaması, cinsel mitler, vajinismus tedavi teknikleri, cinsel yaşamda duyuların önemi, vajinismus sorunu yaşayan kadınların ve erkeklerin yanlış inançları, uzmanların ve çiftlerin yaptıkları yanlışlar ve zihni olumluya programlamanın önemi gibi konulara yer veriliyor.

Tedavi teknikleri resimli anlatımlarla destekleniyor. Kitapta; cinsel terapi, bütünsel bir yaklaşımla ele alınıyor ve cinselliği etkileyen her konuya yer veriliyor.