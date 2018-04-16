Vadistanbul’da film çekmek şimdi çocuk oyuncağı

Tüm dünya çocuklarının bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında, şehrin yeni yıldızı Vadistanbul AVM sanat ve eğlenceyi çocuklar için bir araya getiriyor. Çocukların kendi yaratıcılıklarını birer esere dönüştürdükleri ‘Benim Oyuncak Filmim’ adlı etkinlikte çocuklar hem oyuncak karakterler tasarlıyor, hem film yönetiyor hem de kendi filmlerinde rol alıyor.

KARAKTERİ YARAT TABLETTE DEKOR TASARLA VE FİLMİNİ ÇEK

Çocuklarına unutulmaz bir ‘yönetmenlik’ deneyimi yaşatmak isteyenleri Vadistanbul ‘Benim Oyuncak Filmim’e bekliyor. Etkinlikte; çocuklara özel kurulan alanında peluş, hamur ve farklı malzemeler, tablet bilgisayarlar ve mini bir stüdyo bulunuyor. Malzemelerden oyuncak karakterlerini tasarlayan çocuklar, harflerden meydana gelen dev küplerle yarattıkları karaktere isim veriyor. Çocuklar, atölye alanındaki tablet bilgisayarlarla da hayal ettikleri dekoru tasarlıyor. Karakter, dekor ve kendi yazdıkları senaryoları içine girdikleri mini stüdyoda montajlayan çocuklar kendi filmlerinde oyuncak karakterleriyle birlikte rol alıyor. Hem oyuncak tasarlayan, hem film çeken çocuklar kendi ürettikleri rengarenk bir çizgi filmin içine girerek de unutamayacakları bir deneyim yaşıyor. Son olarak stüdyo dışındaki ekrana yansıtılan filmi atölye alanındaki tüm çocuklar ve aileleri birlikte izliyor.

9 GÜN BOYUNCA SÜRECEK

Etkinliğin sonunda dev kurşun askerler çocuk yönetmenlerle fotoğraflar çektiriyor ve fotoğraflar küçük sanatçılara hediye ediliyor. Etkinlik 21-29 Nisan tarihleri arasında her gün düzenlenecek. Seanslar 13.00-20.00 saatleri arasında her saat başı. ‘Benim Oyuncak Filmim’e 4-9 yaş aralığındaki tüm çocuklar ücretsiz olarak katılabiliyor. Katılım için Vadistanbul AVM içerisinde kayıt yaptırılması gerekiyor.