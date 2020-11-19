Uzun süreli emzik kullanımı kulak sağlığını etkiliyor

Emzik kullanımının, özellikle uzun süreli kullanımın getireceği olumsuzluklar arasında bebeğin emzirme davranışlarının değişmesi, dişlerin normal pozisyonunda olmaması ve çenenin tam olarak kapanamaması gibi etkiler görülmektedir. Olumsuz diş etkileri iki yaşından sonra, ancak esas olarak dört yıldan sonra ortaya çıkabilir.

Peki bu durumda bizler bebeğimizin ağız, diş ve özellikle kulak sağlığını korumak için emziği bebeğimizden gelecekte psikolojik olarak etkilenmeyecek şekilde nasıl ayırabiliriz?

Çocuğunuzun emme alışkanlıkları ile başa çıkmak için ilk adım olarak, onları görmezden gelin. Çoğu zaman kendi başlarına dururlar. Sert kelimeler, alay veya ceza çocuğunuzu rahatsız edebilir ve alışkanlıklardan kurtulmanın etkili bir yolu değildir. Bunun yerine şunları deneyebilirsiniz: