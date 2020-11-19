Uzun süreli emzik kullanımı kulak sağlığını etkiliyor
Bebeğinizin yaşamının ilk zamanlarında birçok işleve sahip olan emzik yaş arttıkça birçok sıkıntıyı da beraberinde getirir. Amerikan Pediatri Akademisi ve Amerikan Aile Hekimleri Akademisi, özellikle otitis media dediğimiz orta kulak iltihabını önlemek için yaşamın ikinci altı ayında çocukların emziklerden ayrılmasını önerir. Peki emzik nasıl bıraktırılır? Uzm. Dr. Bekir Çakmak yapılabilecekleri aileler ile paylaştı.
Emzik kullanımının, özellikle uzun süreli kullanımın getireceği olumsuzluklar arasında bebeğin emzirme davranışlarının değişmesi, dişlerin normal pozisyonunda olmaması ve çenenin tam olarak kapanamaması gibi etkiler görülmektedir. Olumsuz diş etkileri iki yaşından sonra, ancak esas olarak dört yıldan sonra ortaya çıkabilir.
Peki bu durumda bizler bebeğimizin ağız, diş ve özellikle kulak sağlığını korumak için emziği bebeğimizden gelecekte psikolojik olarak etkilenmeyecek şekilde nasıl ayırabiliriz?
Çocuğunuzun emme alışkanlıkları ile başa çıkmak için ilk adım olarak, onları görmezden gelin. Çoğu zaman kendi başlarına dururlar. Sert kelimeler, alay veya ceza çocuğunuzu rahatsız edebilir ve alışkanlıklardan kurtulmanın etkili bir yolu değildir. Bunun yerine şunları deneyebilirsiniz:
- Öncellikle emziği bebeğinizin çevresinden kaldırın ve bu arada bebeğinizi değişik aktivitelerle meşgul edin.
- Bebeğiniz emzik istediğinde muhtemelen ağlayacak, size o güzel gözleriyle sert sert bakacak veya belki de sizi kızdıracak kelimeler söyleyecektir. Siz bir anne baba olarak öncellikle bunların olacağını bilerek bebeğinizin yanında olun ama her dediğini yapmayın.
- 6.aydan sonra emziği bebeğinize verme sürelerini kısaltarak emziği bebeğinizin hayatından yavaş yavaş unutturun.
- Bebeğinizin uyku alışkanlıklarını düzenlerken emzikten kaçınınız ki emziği bırakma vaktinde hem siz hem de bebeğiniz rahat rahat uyuyabilsin.
- Bebeğinizin hayal gücünden yararlanın. Bebeğinize emziği bıraktırma esnasında masal şeklinde neden gerekli olduğunu ve neden bırakmasını gerektiğini anlatın ve emziğinin asla kaybolmayacağını söyleyin.
- Bebeğiniz emzik yerine bu sefer de ellerini sık sık emmek için kullanıyorsa, ellerini meşgul edin veya eğlenceli bulduğu şeylerle dikkatini dağıtın.
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