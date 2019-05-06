Ümit Öztürk’ten Aspava Hayat
Şair Ümit Öztürk’ün yeni kitabı Aspava Hayat, Tura Yayınlarından çıktı. “Allah, saadet, para, aşk, versin, amin” sözcüklerinin birleşiminden oluşan Aspava sözcüğü, Ümit Öztürk’ün şiirlerinin de bir özetini oluşturuyor.
Ümit Öztürk’ün şiirleri hayal ile gerçeğin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Onun şiirlerinde son yıllarda pek tanık olmadığımız güncel anlatılardan gelecek ile ilgili umutlara, yaşanan toplumsal sorunlardan bu sorunların çözümü için gereken düşünce biçimine kadar pek çok konu yer alıyor.
Ah başlangıç ah bitiş
Bırakırken güne izini
Yok geri dönüş düne.
Düşünerek kış gecesine hayatın gülünü
Yavaş yavaş bu yol da çekiliyor artık gelecekten
Biz “Bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır” diyenlerdendik
Oysa merhamet barındırmayan gülümsemelerle
Şimdi her yerde yanıp sönen tehlike ışığı
Meğer gözlerine gerçekten perde inmiş kötülerin.
Varken bir sürü günahsız ölüm
Okuyup ayetler
Göğüsledik hüznü
Bari hiçbir çocuk ölmesin diye diledik.
Ümit Öztürk kimdir?
Ardanuç'ta doğdu. 2010 yılında ilk şiir kitabı olan “Birazı Unutulan” yayımlandı. Yazarın diğer kitapları ise “Anla Eylül’ünü İçimin” ve “Uçtu Kuş Olup Uçtu Zaman” adlarını taşıyor. Bağımsız şiirleriyle dikkat çeken şairin, şiirlerinin öykülerini günlük yaşantılar oluşturuyor.
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