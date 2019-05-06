Ümit Öztürk’ten Aspava Hayat

Ümit Öztürk’ün şiirleri hayal ile gerçeğin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Onun şiirlerinde son yıllarda pek tanık olmadığımız güncel anlatılardan gelecek ile ilgili umutlara, yaşanan toplumsal sorunlardan bu sorunların çözümü için gereken düşünce biçimine kadar pek çok konu yer alıyor.

Ah başlangıç ah bitiş

Bırakırken güne izini

Yok geri dönüş düne.

Düşünerek kış gecesine hayatın gülünü

Yavaş yavaş bu yol da çekiliyor artık gelecekten

Biz “Bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır” diyenlerdendik

Oysa merhamet barındırmayan gülümsemelerle

Şimdi her yerde yanıp sönen tehlike ışığı

Meğer gözlerine gerçekten perde inmiş kötülerin.

Varken bir sürü günahsız ölüm

Okuyup ayetler

Göğüsledik hüznü

Bari hiçbir çocuk ölmesin diye diledik.

Ümit Öztürk kimdir?

Ardanuç'ta doğdu. 2010 yılında ilk şiir kitabı olan “Birazı Unutulan” yayımlandı. Yazarın diğer kitapları ise “Anla Eylül’ünü İçimin” ve “Uçtu Kuş Olup Uçtu Zaman” adlarını taşıyor. Bağımsız şiirleriyle dikkat çeken şairin, şiirlerinin öykülerini günlük yaşantılar oluşturuyor.