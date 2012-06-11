Uluslarası Alaçatı Festivali 2012

Uluslararası Alaçatı Festivali 2012; Filarmoni Orkestrası eşliğinde Alaçatı Meydanı’nda gerçekleşecek açılış töreni ile 15 Haziran 2012 Cuma günü saat 19:30’da yaza merhaba diyecek! Alaçatı Turizm Derneği’nin ev sahipliği yaptığı festival, aynı gün Can Bonomo ve Luxus konserleri ile saat 23:00’de Bu Bi Olay Yeri @ Alaçatı Beach Resort’ta devam ederken, 16 Haziran 2012, Cumartesi günü saat 22:00’de ise Buika, Bu Bi Olay Yeri @ Alaçatı Beach Resort’ta sesi ile izleyicileri büyüleyecek!

Organizasyonunu Deli İşi’nin üstlendiği ve bir ilke imza atan Uluslararası Alaçatı Festivali 2012; Alaçatı’nın deniz, spor ve doğal güzelliklerinin yanı sıra, kültür sanat alanında da ismini çok daha büyük alanlarda duyurması amacıyla düzenleniyor.

Uluslararası Alaçatı Festivali 2012’nin ilk konserini verecek olan Filarmoni Orkestrası; Alaçatı Meydanı’nda yapılacak açılış töreninin hemen ardından Alaçatı halkı ve tatilcilerle buluşacak.

“Alaçatı’da Hayat Var” sloganıyla düzenlenen festival kapsamında; ülkemizi Eurovision’da temsil eden Can Bonomo ve memleketin “nevi şahsına münhasır” topluluklarından Luxus, Alaçatı severlere unutulmaz anlar yaşatırken, aşkın büyülü sesi Buika’da sevilen şarkılarını bir araya getirdiği albümünden eserleri seslendirecek.

Uluslararası Alaçatı Festivali 2012 süresince Türkiye’nin birbirinden ünlü modacılarının da dahil olacağı MillFest Moda Günleri, Alaçatı Değirmenler Altı’nda modaya ilgi duyanları bir araya getirirken; spor meraklıları da Alaçatı Surf İstasyonları’nda düzenlenecek Surf Şampiyonaları’na katılabilecekler.

Kültür Bakanlığı, Alaçatı Belediyesi, Alaçatı Turizm Derneği ve Deli İşi Organizasyonu’nun katkılarıyla gerçekleşen Uluslararası Alaçatı Festivali 2012; 23 Haziran 2012 tarihine kadar birbirinden renkli ve farklı etkinliklerle tatilcilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Bilet alacağınız yerler

Festivaldeki konserlere ait biletler; www.biletix.com, Mert Optik Alaçatı, Agora AVM, Alsancak, Bornova, Karşıyaka ve Konak şubelerinden alınabilir.