Ücretsiz Yoga Semineri

Yoga yapmak istiyor fakat bir türlü fırsat bulamıyor musunuz? Yoga Eğitmeni Şebnem Akbulut, sizler için ücretsiz bir yoga semineri verecek. Bu ücretsiz etkinliği sakın kaçırmayın!

Hindistan’da yoga eğitimi almış Eğitmen Şebnem Akbulut, 16 Eylül Cuma günü Mayadroom Sports Center’da ücretsiz Yoga Workout Semineri ile yoga tutkunlarıyla buluşacak.

Şebnem Akbulut, ücretsiz olarak düzenlenen Yoga Workout Semineri kapsamında yoga duruşları, nefes teknikleri ve meditasyon teknikleri hakkında temel bilgileri paylaşacak. Bu eğitim, başlangıç düzeyinde olanlar, yogayla yeni tanışanlar ya da bu alanda kariyer sahibi olmayı hedefleyenler için ideal. E-RYT 500 sertifikalı eğitmen Şebnem Akbulut’un seminerine katılmak için 15.00–17.00 saatleri arasında Mayadroom Sports Center’da bulunmanız yeterli.

Yer: Mayadroom Sports Center, Etiler

Tarih: 16 Eylül Cuma

Saat: 15.00 – 17.00

Rezervasyon için: 0507 297 44 80