Türkiye’de ilk kez psikolog onayıyla çekilen reklam filmi yayında

Reklam filminde anne, baba ve iki çocuk yemek masasında birlikte görülüyor ve babanın annenin en yakın destekçisi olarak filmde yer alması dikkat çekiyor. Hayatı müşterek paylaşan anne ve baba, çocuklarıyla oyun yoluyla iletişim kuruyor, anne ve baba çocuklarına birlikte yemeklerini yediriyorlar.

Reklam filmi kampanyasının 360° yaratıcı reklam ajansı ‘ATOM İstanbul’ olurken süreç, Psikolog Çiğdem Doğan Bilgin onayıyla ilerledi. Reklam filminde kısa süre de olsa ilk kez görülen, bebekler ve küçük çocuklar için yaratılan “Ham Ham” karakterinin, ilerleyen dönemde markanın kampanyasında yer almaya devam edeceği öğrenildi.