Türkiye’nin en inovatif restoranı Kayhan Köftecisi...

Bugüne kadar tattığınız tüm lezzetleri bir yana bırakın… Size Türkiye’nin en iyi lezzeti olan ve asla vazgeçemeyeceğiniz bir tattan bahsetmek istiyoruz. Kayhan Köftecisi…

1977 yılından bu yana faaliyette bulunan ve dededen toruna geçerek Balkan lezzetlerine yeni bir soluk getiren Kayhan Köftecisi, geleneksel köftelerin yanı sıra kendilerine özgü yeni çeşitleriyle de son dönemin favori restoranların başında geliyor. Kendinizi adeta Kosova, Arnavutluk ve Sırbistan’da hissedeceğiniz damak çatlatan balkan lezzetlerini, doyasıya tatma fırsatı bulacaksınız.

Kaliteli hizmet ve güvenilir ürünleri ile hem göze hem de damağa hitap eden Kayhan Köftecisi, menüsüz konseptiyle birbirinden lezzetli ve taze ürünleri müşterilerine sunuyor. Rumeli köftelerini kendilerine özgü yorumlayarak üç farklı köfte çeşidinin sırrını saklayan Kayhan Köftecisi, damaklarınızda asla unutamayacağınız bir tat bırakacak. Köftenin yanında gelen özel tereyağlı pide, kurutulmuş acı biber, közlenmiş soğan-sarımsak, kuru et ve ızgara sebzesi de size farklı bir deneyim yaşatacak.

KAYHAN KÖFTECİSİ’NE UĞRAMAYI UNUTMAYIN!

Makine kullanılmadan tamamen el yapımı olan köftenin muhteşem yorumu, dağ kekiğinin taptaze kokusu, içinde şeker ve su bulunmayan el yapımı elma suyu ve daha fazlasını deneyimlemek için sizi Kayhan Köftecisi’ne davet ediyoruz.

100 kişilik kapasiteyle tam hizmet veren ve restoran konseptiyle de müşterilerinden tam not alan Kayhan Köftecisi’nin tasarımı herkesin çocukluğunu yeniden yaşaması için dizayn edilmiş.

Yolunuz Bursa’ya düşerse Eker Meydan’dan bulunan Kayhan Köftecisi’ne uğramayı ihmal etmeyin!

