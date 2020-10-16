Tüp bebek tedavisine ne zaman başlanmalı?

Genç çiftlerde yaklaşık 1 yıl boyunca korunmasız ilişkiye rağmen gebelik gerçekleşmemişse bir kadın doğum uzmanına ve bir üroloğa başvurulması gerekir. Gebeliğin gerçekleşmesini engelleyen koşulların tespiti için hem anne hem de baba adayının kontrolleri yapılmalıdır. Yaşı 35’in üstünde olan çiftlerde kadınların oval rezervleri olumsuz etkilendiği için 6 aylık korunmasız bir ilişki süresinin ardından doktora başvurulması tüp bebek tedavisi şansını arttırabilir.

Gebeliğin gerçekleşmesini engelleyen durumlar

Erkekte spermde sorun olabilir, bunun için basit bir sperm testi yapılması yeterli olabilir. Eğer erkekte infertiliteye neden olan bir sorun tespit edilirse tedavisi sağlanabilir. Kadınlarda ise yumurtalıklarda ya da tüplerde tedavi edilmesi gereken bir durum olabilir. Ur, çikolata kisti gibi kadınlarda doğurganlığı etkileyen onlarca problem olabilir. Kısırlığa neden olan sorunun tespitinin ardından öncellikle sorunun çözümüne yönelik tedaviler uygulanabilir.

Bazı durumlarda rahatsızlıkların tedavisinin ardından doğal yollarla gebelik gerçekleşebilir. Bazı koşullarda ise doğrudan tüp bebek tedavisine başlanması tavsiye edilebilir.

Evlilik yaşının günümüzde 30’lu yaşlara ilerlemesi hem kadınlarda hem de erkeklerde farklı rahatsızlıkları ortaya çıkabiliyor. Kadınlarda yumurta sayısı, erkeklerde sperm sayısı yaşam tarzına, kiloya, sigara kullanımı, toksiklere maruz kalma ya da enfeskiyon gibi faktörler nedeniyle azalabiliyor.

Anne baba olmak isteyen çiftlerin üreme çağı sürecinin çok iyi değerlendirip çocuk sahibi olmayı çok fazla geciktirmemeleri gerekiyor. Bunun yanı sıra yapılan kontrollerin ardından teşhis edilen koşullara göre tüp bebek tedavisine başlanması gerekiyorsa, çok fazla ertelenmeden başlanılması gerekir. Tüp bebek tedavisinin başarısında da yaş faktörü çok önemli bir rol oynamaktadır.

Günümüzde tüp bebek tedavisiyle oldukça başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. Anne baba olmak isteyen çiftler çocuk sahibi olma sevincini yaşayabiliyorlar.