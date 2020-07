Trendyol, Inditex’in Türkiye’deki online partneri oldu

E-ticaret platformu Trendyol, müşterilerine sunduğu markalar arasına moda perakendecisi Inditex’in Pull&Bear markasını da ekledi. Inditex Group, ZARA, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Bershka ve Zara Home gibi tüm dünyada modaseverler tarafından en çok talep edilen markaları bünyesinde bulunduruyor.

“MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖNCELİĞİMİZ”

Trendyol Group CEO’su Demet Mutlu işbirliğine ilişkin yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: “Trendyol olarak teknolojiyle müşterimizin her zaman, her yerde en iyi alışveriş deneyimini yaşaması için çalışıyoruz. 25 milyon üyemizin arasında modayı sıkı takip eden önemli bir kitle var. Lovemark olmuş markaları bünyemize katarak müşterilerimizin zevklerine ve bütçelerine hitap eden ürünleri bulmalarını sağlamaya devam edeceğiz. Bu konuda bizim için müşterilerimizin deneyimi her şeyin üzerinde. En iyi alışveriş deneyimi için Inditex işbirliği bizim için değerli.”