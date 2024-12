Yaptıranlar faydalarını öve öve bitiremiyor... Kızılötesi ısı terapisi iddia edildiği kadar etkili mi?

Haberin Devamı

Kızılötesi ısı, son dönemin en popüler sağlık trendlerinden biri. Saunalardan egzersiz sınıflarına birçok alanda kullanılan bu metodun, kronik ağrıları azaltmaktan stresle mücadeleye pek çok faydası olduğu söyleniyor. Havayı ısıtan geleneksel ısıtma sistemlerinin aksine, kızılötesi teknolojisi elektromanyetik dalgaları kullanarak nesneleri (bu vücudunuz ya da ayağınızı bastığını zemin de olabilir) doğrudan ısıtıyor. Bu da daha hafif ve içe işleyen bir sıcaklık anlamına geliyor.

ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan bir sağlık merkezinin sahibi olan pilates eğitmeni Brooke Alexandra, kızılötesi ısıyla ilk olarak Lyme hastalığı semptomlarıyla başa çıkmak için gittiği kızılötesi saunada tanıştığını belirtti. National Geographic'e konuşan Alexandra, "Saunada basit pilates hareketleri yapmaya başladım. Hareket kabiliyetime ve eklemlerime faydalı olduğunu gördüm" dedi.

Buradan ilhamla kızılötesi ısıtmayı pilates derslerinin bir parçası haline getiren Alexandra, "Öğrencilerim daha iyi uyuduklarını, daha enerjik olduklarını, daha net düşünüp odaklandıklarını ve eklem ağrılarının azaldığını söylüyorlar" diye konuştu.

Kızılötesi ısının faydalarına ilişkin iddiaların daha derinlemesine araştırılması gerek. Ancak şu ana kadar yapılan çalışmalarda, kızılötesi ışığın uygun şekilde kullanıldığında sağlığa gerçekten faydalı olabileceği bildirildi. İşte kızılötesi ışık terapisi hakkında bilmeniz gerekenler...

KIZILÖTESİ ISI NEDİR?

Kızılötesi ışığın uzak, orta ve yakın olmak üzere üç dalga boyu bulunuyor. Bazı kızılötesi ısı saunalarında üç dalga boyu da kullanılabiliyor ancak türü ne olursa olsun, kızılötesi ısıtıcılar havada yayılıp nesneleri ısıtan elektromanyetik dalgalar yayıyor.

Yakın kızılötesi ışık, genellikle yara iyileştirme ve cilt tedavisi gibi tıbbi amaçlarla kullanılıyor. Öte yandan uzak kızılötesinin en yaygın kullanım alanları saunalar ile sıcak pilates ve yoga dersleri. Cleveland Clinic bünyesinde bulunan Kapsamlı Ağrı Tedavisi Programı'nın tıbbi direktörü Pavan Tankha, uzak kızılötesinin cildin 3,5-4 santimetre altına kadar işleyebildiğini belirterek, "Bu şekilde derine işlemesi uzak kızılötesi ışığın vücudu ısıtmaktan fazlasını yapmasını sağlıyor. Bu terapinin bağışıklık hücrelerini ve vücudun derinliklerindeki diğer yapıları da etkileyebileceği düşünülüyor" ifadelerini kullandı.

Kızılötesi ışığın uzun vadeli etkileri üzerinde daha fazla araştırmaya ihtiyaç olsa da eldeki veriler saunalardaki ya da egzersiz derslerindeki gibi düşük seviyeli kızılötesi ısı terapisinin ciddi zararlı etkileri olmadığına işaret ediyor.

KIZILÖTESİ ISI TIPTA VE ARAŞTIRMALARDA NASIL KULLANILIYOR?

Kızılötesi ışık bir sağlık trendinden çok daha fazlası. Sağlığa faydalı olduğuna yönelik kanıtların artması, bu teknolojinin tıpta çok farklı şekillerde kullanılmasını da beraberinde getiriyor.

Henry Ford Health'te dermatoloji bölüm başkanı olarak görev yapan Dr. David Ozog, "Çeşitli kontrollü deneylerde, kırmızı ve yakın kızılötesi ışığın saç çıkarabildiği (bu tedavi FDA onayını bekliyor), yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olduğu ve uçukları iyileştirdiği görüldü" dedi. Buna ek olarak kızılötesi ısıyı kasların gevşemesi ve iyileşmesiyle, fibromiyalji tedavisiyle ve çeşitli kardiyovasküler faydalarla ilişkilendiren çalışmalar bulunuyor.

Bu faydaların bilimsel açıklamasının ardında, insan vücudunun ısıya verdiği tepkiler yatıyor. Arkansas Üniversitesi Tıp Okulu bünyesinde bulunan Rockefeller Kanser Enstitüsü'nden Dr. Robert Griffin, "Vücudumuz ısıtıldığında kan akışı hızlanır. Bu da dokulara ulaşan besin maddesi ve oksijen miktarını artırır. Dahası vücut sıcaklığınız arttığında bağışıklık fonksiyonu da yükselir" dedi.

Griffin, "Termal tıpta bütün vücudu 1-2 derece ısıttığınızda bağışıklığı artırabileceğinizi gösteren pek çok araştırma var. Vücut sıcaklığını artırmak ateşinizin yükselmesine benzer bir etki yapıyor" diye konuştu.

Radyofrekans dalgaları ve ultrason gibi hedefli ısı terapileri halihazırda tümörlerin tedavisinde kullanılıyor. Griffin, çok sayıda klinik araştırmaya göre, ısı tedavisinin uzun vadede hayatta kalma oranlarını yüzde 20'ye varan oranlarda artırabildiğini vurguladı.

Kızılötesi ısının mental sorunların tedavisinde kullanılması için de çalışmalar sürüyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırmada, bilişsel davranışsal terapiye eşlik eden kızılötesi sauna seanslarının, depresyon semptomlarında kayda değer bir azalma yarattığı görüldü. California Üniversitesi'nde psikiyatri uzmanı olan Ashley Mason, "Depresyon vücut sıcaklığının yüksek olmasıyla ilişkilendiriliyor. Kızılötesi sauna terlemeyi tetikliyor. Böylece vücut daha iyi serinleyebiliyor" diye konuştu.

Hastaların kızılötesi ısı seanslarının kronik yorgunluk ve ağrıları hafiflettiğine dair olumlu yorumları olsa da Tankha bu yöntemin kronik ağrının tedavisinde faydalı olduğuna dair kesin şeyler söylemek için henüz çok erken olduğunu belirtti ve ekledi: "Araştırmalar ve tedaviler umut verici ancak gerçekten güçlü kanıtlar bulunmuyor."

Öte yandan kızılötesi ışığın vücudun "detoks" yapmasına yardımcı olduğuyla ilgili iddialar da kanıtlanmış değil. Uzmanlar terlemeyle bazı kimyasalların ve ağır metallerin vücuttan atılabileceğini belirtse de söz konusu miktarlar detoksifikasyonu kayda değer biçimde etkileyemeyecek kadar az.

KIZILÖTESİ ISI TERAPİSİNİ DENEMELİ MİSİNİZ?

Kızılötesi saunalar ve ısıtılmış ortamlarda yapılan egzersiz dersleri genel olarak birçok kişi için güvenli alanlar. Ama yine de herhangi bir tedaviye başlamadan önce bir doktora danışmakta fayda var. Bu durum hamileler ve vücudu susuz kalmaya eğilimli kişiler için özellikle önemli. Dahası egzersiz derslerinde veya saunalarda elde edilen sonuçlarla bilimsel araştırmalardakilerin her zaman aynı olmayacağını da bilmek gerek. Zira böyle durumlarda sıcaklık ve süre farklılıkları sonuçları etkileyebiliyor.

Griffin, "Çok kesin değil bu nedenle kızılötesi ısı saunasına girdiğinizde bile, aldığınız termal dozun ne olduğunu bilmiyorsunuz" diye konuştu.

