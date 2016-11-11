Sodalı çikolatalı kek tarifi

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 şişe sade Beypazarı doğal maden suyu

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı çikolata

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat (Keki daha güzel kabartıyor)

3 su bardağı elenmiş un

NOT: Çay bardağı ölçüsü 100 ml, su bardağı ölçüsü 200 ml

HAZIRLANIŞI

İlk önce oda sıcaklığında beklemiş yumurtaları (Kek yapmaya başlamadan yaklaşık 1, 5-2 saat önce yumurta ve sütü dolaptan çıkarın. Aynı şekilde maden suyu da oda sıcaklığında olsun) ve şekeri 10 dakika beyazlaşana kadar çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyip çırpmaya devam edin.

Beypazarı maden suyundan bir Türk kahvesi fincanı kadar ayırın ve kalanını karışıma döküp karıştırın.

Ardından çikolata ve elenmiş kakaoyu ekleyip tekrar karıştırın.

Unun iki su bardağını eleyerek ekleyin ve vanilyayı da ekleyip mikseri bırakıp tel çırpıcı ile şöyle bir karıştırın.

Kalan bir su bardağı unu karbonatı kabartma tozunu ve ayırdığımız bir fincan maden suyunu karbonat ve kabartma tozunun üzerine dökün. Beypazarı maden suyu kabartma tozu ve karbonatı köpürtüp aktifleştiriyor ve kek çok güzel kabarıyor.

Kek kalıbını yağlayıp unlayın. Kalıbı ters çevirip çırpın unun fazlası gitsin.

Kek karışımını kalıba dökün daha sonra bir kaç kez tezgaha vurun.

165 derecede ilk 15 dakika sonra dereceyi 180 dereceye çıkarıp yaklaşık 20 dakika kadar daha pişirin. Benim fırınım 35 dakikada pişirdi. İlk 30 dakikadan sonra fırını açıp kürdan testi yapabilirsiniz.

Not: Fırını önceden ısıtmadan direkt soğuk fırına verip pişirirseniz daha çok kabarır. Bir de silikon kalıpta yapacaksanız pişirme süresi daha da uzayabilir.

Afiyet olsun.