Sel suları tüm varlığını alıp götürmüştü, günler sonra bir yabancı elinde bir zarfla kapısını çaldı... 'Benim için dünyaya bedel'

Ağustos ayında oldukça sıradan bir gündü. Nancy Lewis, her zaman olduğu gibi evinin yakınlarındaki sahilde yürüyüşe çıkmıştı.

Yürürken suyun üzerinde iki siyah beyaz fotoğraf yüzdüğünü fark etti Lewis... Biraz daha yaklaştığında, bunların fotoğraf değil ultrason çıktısı olduğunu gördü. Üstelik sıradan bir ultrason değildi bu. Çıktıda annesinin karnında büyümekte olan bir fetüs olduğu, net bir biçimde görülebiliyordu.

Çıktının üzerinde 9 Haziran 2020 tarihi ve Randi Marcucio ismi de okunuyordu.

ABD'nin Connecticut eyaletinin Westport şehrinde yaşayan 63 yaşındaki Lewis, The Washington Post'a yaptığı açıklamada, "'Bu kadını bulup bu çıktıları ona iade edebilirim' diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

Lewis eve döndükten sonra internette Marcucio'nun adını arattı ve yaklaşık 55 kilometre uzakta bulunan Oxford şehrinde bir adrese ulaştı.

Lewis, "Sosyal medya aracılığıyla ona mesajlar göndermeyi denedim ama hiçbir sonuç çıkmadı. Bunun üzerine ertesi sabah çıktıları ona posta yoluyla göndermeye karar verdim" dedi.

ÇIKTILARIN SAHİBİ SEL FELAKETİNDEN ETKİLENMİŞTİ

Lewis adresi teyit etmek için Marcucio'nun ismini tekrar arattığında karşısına bir GoFundMe sayfası çıktı. Sayfada Marcucio'nun evinin yıkıldığı ve yeniden inşası için para toplandığı belirtiliyordu. Lewis, bu sayfayı görünce Marcucuio'nun ultrason görüntülerinin Long Island Boğazı'na nasıl ulaştığını anladı.

GoFundMe sayfasında, Marcucio'nun bir acil servis hemşiresi ve bekâr bir anne olduğu, ilk evini 2 yıl kadar önce aldığı belirtiliyordu. Ancak 19 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi evin yıkılmasına neden olmuştu. Nitekim Lewis de ultrason çıktılarını o gün bulmuştu.

Connecticut'ın güneybatısı ve Long Island, fırtınadan en fazla etkilenen yerlerdi. Yollar sular altında kalmış, sürücüler yolda kalmış, yüzlerce konutu sel basmıştı. Hatta Marcucio'nun yaşadığı Oxford şehrinde iki kişi sel sularına kapılarak can vermişti.

Yoğun yağışlar, Marcucio'nun evinin yakınlarındaki küçük dereyi dev bir ırmağa dönüştürmüş, temeli yıkılan ev yana yatmış, içindeki tüm eşyalar da sulara gömülmüştü.

Neyse ki Marcucio felaketten sağ salim kurtulmayı başarmıştı. O gece anneannesi ve dedesiyle kalan 3 yaşındaki oğlu Rhylee de herhangi bir sorun yaşamamıştı. Ultrason çıktılarındaki bebek de Rhylee'den başkası değildi. Sulara kapılan kâğıt, akıntının etkisiyle önce Housatonic Irmağı'na ortadan da Westport'ta bulunan Compo Plajı'na ulaşmıştı.

Lewis, "Randi başkalarına pek çok faydası dokunmuş bir hemşireydi ve bir anne olarak ben de bu çıktıları ona ulaştırmak istedim" dedi.

YIKILAN EVDEN GERİYE SADECE ULTRASON ÇIKTILARI VE BİR OYUNCAK AYI KALDI

Bunun üzerine Lewis, çıktıları posta yoluyla göndermektense şahsen götürmeyi tercih etti. Bir yerel televizyon kanalının muhabirleri de bu yolculukta Lewis'e eşlik etti. Birkaç gün sonra Lewis, Marcucio ile yıkılmış evde buluştu. Lewis, ultrason çıktılarını uzattığında Marcucio gözlerine inanamadı.

Lewis, NBC Connecticut'a yaptığı açıklamada, bekâr bir anne ve her zaman başkalarıyla ilgilenen bir hemşire olduğu için Marcucio'ya hayranlık duyduğunu söyledi. Marcucio ise gözyaşları içinde sarıldığı Lewis'e minnettar olduğunu belirtti. Yıkılan evden geriye sadece bu çıktıların ve ayısının kaldığını vurgulayan Marcucio, "Evden koşarak çıkarken alabildiğim tek şey Rhylee'nin Koca Ayı'sı oldu" diye konuştu.

39 yaşındaki Marcucio, daha sonra The Washington Post'a yaptığı açıklamada, "Ev olmaktan çıkmış haldeki evimin yanında dururken tanımadığım bir kadının, ultrason çıktılarımla dolu bir zarfı bana uzatmakta olduğuna inanmak zor oldu" dedi.

Lewis ise "Memnuniyetle yaptım bunu. Ben de önemli bir şeyimi kaybetsem ve birileri bunu bulsa, benim için aynı şeyi yapacaklarını düşünmek isterim" ifadelerini kullandı.

Marcucio bu beklenmedik hediye sayesinde yaşadıklarına farklı bir açıdan bakmaya başladığını belirterek, "Rhylee ve ben hayattaydık. Buradaydık, durumumuz iyiydi. Halimize gerçekten şükrettim" dedi.

Ultrason çıktılarını görünce, oğlunu ilk kez gördüğü o mutlu yaz gününe geri döndüğünü de sözlerine ekleyen Marcucio, "Kız mı erkek mi olacağını öğrenmek istememiştik. O yüzden ultrason çıktılarını eve gelince bir kutuya koyup saklamıştım" dedi. Marcucio, Rhylee'nin babasıyla artık birlikte olmadıklarını da belirtti.

"KOCAMAN PENCERELERİ YÜKSEK TAVANLARI VARDI"

İlk evini almak için yıllarca para biriktirdiğini, Oxford'un ormanlık bölgesinde iki yatak odalı, iki banyolu, kocaman bir verandası olan bir ev bulunca çok sevindiğini söyleyen Marcucio, "Kocaman pencereleri, yüksek tavanları, iki adet şöminesi vardı. Hemen yanında üzerinde ahşaptan bir köprü olan bir dere geçiyordu. İki yıl önce Anneler Günü'nde aldım evimizi. Kusursuzdu" diye konuştu.

Fırtınanın yaşandığı o pazar günü evde yalnız olduğunu söyleyen Marcucio şöyle devam etti:

"Aniden yoldan içeri çok fazla su girdiğini fark ettim. Dere de genişlemiş, derinleşmiş ve hızlanmıştı. Bir ağaç devrilip derenin üzerindeki köprüyü yıkmıştı. Oğlumun oyun kafesi ve çadırı da sulara kapılmıştı. Akşam 7 civarında evin temeli sarsılmaya başladı. O aşamada evden çıkmam gerektiğini anladım."

Ertesi sabah geri döndüğünü ve evinin sel sularının içine doğru devrildiğini gördüğünü belirten Marcucio, "Yıkıldım. İlk evim, oğlumu büyüteceğim en ideal yer yıkılmıştı. Sel sigortam da yoktu çünkü orası bir sel bölgesi değildi" dedi.

HERKES YARDIMINA KOŞTU

Neyse ki Marcucio'nun çevresindeki herkes derhal yardımına koştu. Bir müteahhit kendisine bir yıl boyunca ücretsiz oturabileceği bir apartman dairesi sağlarken, giysi, ev eşyası, mobilya ve oyuncak bağışlayanlar da oldu. Arkadaşlarının Marcucio için açtığı GoFundMe sayfası üzerinden de 203.000 dolardan fazla para toplandı.

Marcucio, "Yabancıların bir araya gelip yardım etmek için ellerinden geleni yapması çok dokunaklı bir durumdu. İnsanlar gerçekten çaba sarf etti. Ömrümün sonuna kadar arkadaşım olarak kalacaklar" diye konuştu.

Lewis'in de bu kişiler arasında olduğunu söyleyen Marcucio, "O ultrason çıktısını geri almak benim için dünyaya bedel. Bütün bu yıkımın arasında, bir umut ışığı oldu" dedi.

The Washington Post'un "She lost everything in a flood. Then a stranger showed up with an envelope." başlıklı haberinden derlenmiştir.