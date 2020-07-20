Sebze ve meyve tüketimi çocukları enfeksiyonlara karşı korur

İçerdikleri yüksek oranda lif, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller ile sağlıklı gelişmeye en güzel destek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Selda Bülbül: "Çocukluk döneminde sebze ve meyve yemeye alıştırılması gelecek yaşlarda kazanılacak sağlıklı beslenme alışkanlıklarına temel hazırlar” dedi.

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarına temel hazırlar



Çocukların beslenmesinde sebze ve meyvenin yeri doldurulamayacak besin grubu olduğunu ifade eden Bülbül, sözlerini şöyle sürdürdü: “İçerdikleri yüksek oranda lif, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller ile sağlıklı gelişmeye en güzel destek. Çocukluk döneminde sebze ve meyve yemeye alıştırılması gelecek yaşlarda kazanılacak sağlıklı beslenme alışkanlıklarına temel hazırlar. Sebze ve meyvelerin çocuklara yararları nelerdir; büyüme ve gelişmeyi destekler. Bağışıklığı destekler, kronik hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı korur. Diş gelişimi, diş ve dişeti sağlığında etkilidir. Kansızlığı önleme ve kan yapımında yarar sağlar. Sağlıklı cilt ve göz için gereklidir. Uygun bir atıştırmalıktır, doygunluk hissi sağlar. Çocuklarda şişmanlık ve buna bağlı gelişebilecek kalp hastalıkları, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve kanser gibi hastalıkların gelişme riskini azaltır. Bebeklerde tamamlayıcı beslenmeye geçildiği zaman kabızlık problemi gelişebilir. Sebze ve meyveler bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olurlar."



Taze sarımsak bu aylarda bebeğe verilmeye başlanabilir



Bülbül, "Bebeklerde sebze ve meyveleri 6. aydan itibaren diyetine ekliyoruz. Çocukların ise günlük diyetinde en az 5-9 porsiyon yer alması gerekiyor. Bir küçük tabak salata 1 porsiyon, 4 kayısı, bir kase kiraz, bir küçük tabak sebze püresi veya sebze yemeği bir porsiyon kabul edilir. Bu dönem sebzelerinin neredeyse hemen tamamı 6 aylıktan büyük bebekler ve çocuklarca tüketilebilir. Sebze püreleri için kabak, bezelye, semizotu, dolmalık biber, taze fasulye ve patates kullanılabilir. Taze sarımsak bu aylarda bebeğe verilmeye başlanabilir. Meyvelerden ise şeftali ve kayısı rahatlıkla kullanılacak besinlerdir. 8. aydan itibaren ise börülce, soğan, dereotu, fesleğen, maydanoz gibi çok yararlı bitkiler beslenmeye eklenebilir. 12. aydan sonra da barbunya, patlıcan, domates öğünlere eklenebilir. Meyve olarak da 8-9. aydan itibaren kiraz, vişne, karpuz, kavun, erik meyve pürelerinde kullanılabilir” ifadelerini kullandı.