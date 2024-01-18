Salyangoz mukusu içeren ürünler gerçekten işe yarıyor mu? Kırışıklıkları giderir mi? Cildi sıkılaştırır mı? | 10 SORU 10 CEVAP

Salyangozlar, bedenlerinin kurumasını önlemek için mukus üretir. Ayrıca vücutlarında doğal olarak bulunan allantoin ve besinlerinden elde ettikleri kireçtaşı sayesinde kendi dokularını ve kabuklarını çok hızlı tedavi etme ve yenileme kabiliyetine sahiptir. Bu nedenle bazı kozmetik firmaları formülünde salyangoz özü içeren losyonlar, kremler ve cilt temizleme ürünleri üretiyor.

Peki bu ürünler iddia edildiği gibi cildi yeniliyor mu?

Oluşmuş kırışıklıklara etki eder mi?

Yaşlanmanın etkilerini geciktirir mi?

Yara izlerini iyileştirir mi?

Bu ürünlerin içinde başka ne var?

Satın alırken nelere dikkat etmek gerekir?

İşte 10 soruda salyangoz mukusu içeren ürünler ve etkileri...





SALYANGOZLAR NEMLENDİRİCİ VE YENİLEYİCİ MADDEYE SAHİP

1- Salyangozların mukusunun içinde ne var?

Salyangozların kendi dokularını ve kabuklarını onarmak için mukus salgıladığını, bu mukusun ‘allantoin’ adı verilen bir madde içerdiğini söyleyen Amato, salyangozların besinlerden elde ettikleri kireçtaşı ve vücutlarında bulunan doğal allantoin sayesinde kendi dokularını ve kabuklarını çok hızlı tedavi etme özelliğine sahip olduklarını ifade etti ve ekledi: “Allantoin, aktif bir nemlendirici ve yenileyici bir madde olduğu için cildin hücrelerini yenilemeye ve onarmaya yardımcı olur.”

New York Şehir Üniversitesi'nden biyokimyacı Antonio Cerullo, salyangoz mukusunun etkisini daha iyi anlamak için bir salyangoz çiftliğinden salyangozlar topladı ve bıraktıkları üç tür mukusu analiz etti. Cerullo, sırtta yer alan koruyucu mukus, ayaklardaki yapışkan mukus ve kayganlaştırıcı mukusların her birinin sertlik ve yapışkanlık gibi farklı özellikleri, farklı biyokimyasal bileşenleri olduğunu, vahşi doğada bu farklı mukus türlerinin farklı işlevlere hizmet ettiğini söyledi. İncelemeler sonucunda kayganlaştırıcı mukusun daha fazla kolajen içerdiği, bu nedenle daha sert olduğu, koruyucu mukusta daha fazla kalsiyum içerdiği için daha yapışkan olduğu, bu özelliklerin salyangozun hareket etmesine ve yüzeylere yapışmasına yardımcı olduğu ortaya çıktı. Cerullo, "Salyangoz mukusu pek çok şaşırtıcı şey yapıyor, önümüzdeki on yılda mukustan son 2000 yılda öğrendiklerimizden çok daha fazlasını öğrenebilmeyi umuyoruz" dedi. Kaynak: National Geographic

2- Salyangoz mukusu kremlerinin içeriğinde neler var? Mukus doğal haliyle mi kremde bulunuyor? Hangi işlemlerden geçiyor?

Bu kremlerde salyangozların doğal olarak salgıladığı mukus bulunduğunu belirten Amato, bu mukusun genellikle bir filtreleme işlemine tabi tutularak kreme karıştırdığını, bu sayede, kremin içinde bulunan mukusun saf ve steril hale geldiğini sözlerine ekledi.

Amerikan Dermatoloji Akademisi üyesi Dermatolog Dr. Elizabeth Bahar Houshmand'a göre tüketiciler, hasarlı cildi onarmak ve cilde nemi hapsetmek için salyangoz mukusu içeren ürünleri satın alıyor. Houshmand, bu mukusun doğal A ve E vitaminleri içerdiğini, iltihaplanmayı ve yaşlanma belirtilerini azaltabilen antioksidanlarla dolu olduğunu ve kolajen üretimini artıran peptitlerin bulunduğunu söyledi ancak salyangoz mukusunun iddia edilen bazı etkilerini kanıtlamak ve aktif bileşenlerini daha iyi anlamak için büyük klinik çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguladı. Kaynak: National Geographic

3- Salyangoz mukusu içeren ürünlerin cilde gerçekten olumlu etkisi var mı?

Amato, salyangoz mukusu içeren ürünlerin cilde olumlu etkileri olduğunun düşünüldüğünü söyledi ve bu etkilerden bazılarını sıraladı:

Nemlendirme: Salyangoz mukusu, glikolik asit ve hyalüronik asit gibi nemlendirici maddeler içerir. Bu maddeler, cildin nemlenmesine ve yumuşamasına yardımcı olur.

Cilt onarımı: Salyangoz mukusu, alanin, glisin ve kolajen gibi cilt hücrelerinin yenilenmesini ve onarılmasını teşvik eden maddeler içerir. Bu maddeler, yara izlerinin, sivilce izlerinin ve güneş hasarının tedavisine yardımcı olabilmektedir.

Kırışıklık önlenmesi: Salyangoz mukusu, kolajen ve elastin üretimini teşvik eder. Bu maddeler, cildin elastikiyetini artırmaya ve kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olur.

Akne ve sivilce tedavisi: Salyangoz mukusu, glikolik asit ve alanin gibi ciltteki iltihabı azaltmaya yardımcı olan maddeler içerir. Bu maddeler, akne ve sivilce oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

Güneş hasarının tedavisi: Salyangoz mukusu, alanin ve glisinin gibi cildin güneş hasarını onarmaya ve cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olan maddeler içerir.

Salyangoz mukusu içeren ürünler sosyal medyada oldukça sık karşımıza çıkıyor ancak parlak ve sağlıklı bir cilt için salyangoz mukusundan faydalanmanın kökeni çok daha eskilere dayanıyor. Eski Yunanlılar topikal inflamasyonla savaşmak için deride salyangoz mukusunu kullanıyordu. 1980'lerde Şilili salyangoz çiftçileri, salyangozlarla uğraşmanın onlara daha yumuşak eller kazandırdığını ve kesiklerin daha çabuk iyileştiğini fark etti. Bunun ardından salyangoz mukusunun Güney Amerika'daki popülaritesi arttı. Kaynak: National Geographic

ETKİLİ AMA NE KADAR KALICI OLDUĞU NET DEĞİL

4- Salyangoz kremleri, gerçekten ciltteki kırışıklıkları azaltıp cildin elastikiyetini artırmada etkili mi?

Amato, salyangoz kreminin ciltteki kırışıklıkları azaltmada, cildin elastikiyetini artırmada ve cildi gençleştirmede etkisinin olduğunun düşünüldüğünü ancak bu etkilerin ne kadar kalıcı olduğu ve kremin ne kadar düzenli kullanılması gerektiği konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.



5- Yara izlerinin ve lekelerin tedavisinde de etkili mi?

Salyangoz kreminin yara izlerinin ve lekelerin tedavisinde nasıl etkili olabileceğine dair birkaç teori olduğunu belirten Amato, şöyle devam etti:

"İlk teori, salyangoz kremindeki alanin ve glisinin gibi maddelerin, cilt hücrelerinin yenilenmesini ve onarılmasını teşvik ederek yara izlerinin ve lekelerin görünümünü azaltmaya yardımcı olabileceğidir. Bir diğer teori de salyangoz kremindeki glikolik asit gibi maddelerin, cildin üst katmanlarını soyarak yara izlerinin ve lekelerin görünümünü azaltmaya yardımcı olabileceğidir."

Amato, özetle, salyangoz kremindeki hyalüronik asit gibi maddelerin, cildin nemlenmesini ve yumuşamasını sağlayarak yara izlerinin ve lekelerin görünümünü azaltmaya yardımcı olabileceğini söyledi.

Bilim insanları, bir araştırma kapsamında salyangoz mukusunun yaralarda bakteri oluşumunu durdurma etkisini test etti ve bazı salyangoz mukuslarının, amoksisilin ve streptomisin de dahil olmak üzere ticari antibiyotiklerden daha iyi performans gösterdiğini ortaya koydu. Kaynak: National Geographic

6- Bu ürünlerin cildi rahatlatıcı bir etkisi var mı?

Salyangoz mukusu içeren ürünlerin özellikle tıraş, ağda ve epilasyon sonrası cildi rahatlatıcı bir etkisi olduğunu vurgulayan Amato, bu ürünlerin cildi nemlendirmeye ve yatıştırmaya yardımcı olduğunu ifade etti.

KULLANMADAN ÖNCE ALERJİ TESTİ YAPTIRIN

7- Bu ürünlerin olası yan etkileri nelerdir?

Salyangoz mukusu içeren ürünlerin genellikle güvenli olarak kabul edildiğini ancak bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini söyleyen Amato, bu nedenle, ürünleri kullanmadan önce mutlaka bir alerji testi yaptırmayı tavsiye etti.

8- Piyasada pek çok ürün var, bazıları da internet sitelerinde satılıyor. Bunları satın alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Salyangoz mukusu içeren ürünleri satın alırken, ürünün güvenilir bir markadan temin edilmesi gerektiğinin altını çizen Amato, ayrıca ürünün gerekli sertifikalarının olup olmadığı kontrol edilmesinin de önemli bir kriter olduğunu söyledi.

9- Hamilelikte oluşan çatlaklara iyi gelir mi?

Amato, çatlakların hamileliğin ilk evrelerinde oluşan pembe renkli çatlak ise salyangoz mukusunun kısmen iyi gelebileceğini ama artık beyaz renge dönüşmüşse farklı tedaviler uygulanması gerektiğini belirtti.





10- Siz bu ürünleri öneriyor musunuz?

“Ben bir dermatolog olarak, salyangoz mukusu içeren ürünlerin, cilt için faydalı olabileceğine inanıyorum” diyen Amato, bu ürünlerin etkilerinin ne kadar kalıcı olduğu ve kremin ne kadar düzenli kullanılması gerektiği konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu, bu nedenle bu ürünleri kullanmadan önce mutlaka bir dermatologla hareket etmek gerektiğini vurguladı.