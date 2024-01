Salyangoz mukusu içeren ürünler gerçekten işe yarıyor mu? Kırışıklıkları giderir mi? Cildi sıkılaştırır mı? | 10 SORU 10 CEVAP

New York Şehir Üniversitesi'nden biyokimyacı Antonio Cerullo, salyangoz mukusunun etkisini daha iyi anlamak için bir salyangoz çiftliğinden salyangozlar topladı ve bıraktıkları üç tür mukusu analiz etti. Cerullo, sırtta yer alan koruyucu mukus, ayaklardaki yapışkan mukus ve kayganlaştırıcı mukusların her birinin sertlik ve yapışkanlık gibi farklı özellikleri, farklı biyokimyasal bileşenleri olduğunu, vahşi doğada bu farklı mukus türlerinin farklı işlevlere hizmet ettiğini söyledi. İncelemeler sonucunda kayganlaştırıcı mukusun daha fazla kolajen içerdiği, bu nedenle daha sert olduğu, koruyucu mukusta daha fazla kalsiyum içerdiği için daha yapışkan olduğu, bu özelliklerin salyangozun hareket etmesine ve yüzeylere yapışmasına yardımcı olduğu ortaya çıktı. Cerullo, "Salyangoz mukusu pek çok şaşırtıcı şey yapıyor, önümüzdeki on yılda mukustan son 2000 yılda öğrendiklerimizden çok daha fazlasını öğrenebilmeyi umuyoruz" dedi.

Kaynak: National Geographic