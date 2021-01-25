Salonunuzu yenilemenin 5 pratik yolu

Salonunuzu veya oturma odanıza farklı bir hava katmaya karar verdiyseniz, bu öneriler işinize yarayabilir.

- İlk olarak halılardan başlayın

İşe halılardan başlamak, bir odanın görünümünü minimum çabayla değiştirmenin en kolay yollarından biri. Desenli bir halı kullanmak istemezseniz, odayı sıkıcı kılmadan ilgi uyandıracak şekilde şeritli veya zikzak çizgileri olan ince bir şey tercih edebilirsiniz. Uzun tüylü halılar, rahatlık oluşturmak ve yumuşak bir dokunuş katmak için idealdir ve odaya da farklı görünüm kazandıracaktır. Diğer bir taraftan daha uzun ömürlü bir şeyler tercih etmek isterseniz tüylü olmayan halılar günlük bakım için de pratik bir seçenek olabilir.

- Güzel bir tablo seçin

Boş duvarlar sıkıcı gelebilir. Duvarlarda tablo kullanmak, salonunuzu ya da oturma odanıza yepyeni bir görünüm kazandıracaktır. Eğer dilerseniz, eski tablonuzun çerçevesini değiştirebilir ya da fotoğrafı güncelleyebilirsiniz. Bu basit değişiklik çok az zamanınızı alacaktır.

- Koltuklarınıza ufak bir düzenleme yapın

Yeni bir koltuk almak her zaman bir seçenek değildir. Bu nedenle, koltuk kılıflarını veya minderlerini değiştirebilirsiniz. Yastık kılıflarını değiştirmek ekonomik açıdan da zorlayıcı olmayabilir. Eski kılıfları, farklı desenlileriyle değiştirebilirsiniz ya da yeni yastıklar alabilirsiniz. Yeni bir görünüm için renk tercihini ve desenlerini değiştirin. Seçtiğiniz rengin uyumlu olup olmadığını görmek için bunları diğer eşyalar karşılaştırın.

- Harekete geçme vakti

Pek çok yaşam alanında odak noktası olarak, televizyon genellikle diğer mobilyaların da açısını belirler. Bu yüzden başlangıç olarak bunu yapmamayı deneyin. Koltuk ve kanepeleri yeniden konumlandırarak odanın görünümünü de farklılaştırabilirsiniz. Daha sonra ekleyeceğiniz yan sehpa veya raf ünitesi gibi daha küçük parçaların konumlarını belirleyin. Masa lambası, saat veya süs eşyaları gibi aksesuarların yerini değiştirmek bile odanıza farklı bir hava katmanıza neden olacaktır.

- Bitkileri de eksik etmeyin

Büyük saksı bitkisi, herhangi bir odadaki bir boşluğu doldurmanın harika bir yoludur ve alanı anında güzelleştirir. Raflardaki daha küçük saksı bitkileri de evdeki yorucu havayı dağıtacaktır. Gün ışığı ve odadaki konumlandırma söz konusu olduğunda her bitkinin farklı ihtiyaçlarını olduğu unutulmamalı ve satın alınmadan önce araştırma yapılmalı.