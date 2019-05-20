Sahur için nefis ve pratik 10 tarif
Sahurda yemek hazırlayacak enerjiyi kendinizde bulamıyorsanız, sizler için çok kısa sürede hazırlanabilen enfes tariflerin listesini hazırladık. İşte, sahur sofranızı donatabileceğiniz lezzetli ve pratik tarifler...
MİLFÖY HAMURUNDAN PRATİK ÇITIR TOST
Malzemeler
2 adet milföy
Kaşar peyniri
Arzuya göre sucuk salam sosis
Ketçap
Hazırlanışı
- Tost makinesine buzu çözülmüş milföy yaprağını koyun ve tost makinesinin kapağını kapatın.
- Milföy hamurları puf puf kabarıp biraz kızarınca, kızarmış tarafını iç tarafa alıp, üzerine arzuya göre bir miktar ketçap sürün.
- Arzu edilen iç malzemesini koyun ve diğer milföy yaprağını üzerine kapatın.
- İç malzemesi pişip kaşarlar eriyene kadar pişirin.
Bu tarif birtutamkekik.com yazarı Ayşe Atılgan’a aittir.
MENEMEN TARİFİ
Malzemeler
3 adet orta boy domates
3 adet orta boy yeşil biber
6 yemek kaşığı sıvı yağ
2 tatlı kaşığı tuz
½ tatlı kaşığı kara biber
6 adet yumurta
Hazırlanışı
- Domates ve yeşil biberi yıkayın.
- Yağı tencereye koyun, yeşil biberin sap ve çekirdeklerini ayıklayın, ara sıra karıştırarak 2-3 dakika öldürün.
- Domatesi küp küp doğrayın, yeşil bibere ekleyin, tuz ve kara biberi koyup karıştırın, kısık ateşte 7-8 dakika pişirin.
- Yumurtaları yıkayıp, ayrı bir kaba tek tek tazeliğini kontrol ettikten sonra domatesli karışıma katıp karıştırın.
- Kısık ateşte yumurta katılaşıncaya kadar 2-3 dakika pişirin.
KOLAY SAHUR POĞAÇASI TARİFİ
Malzemeler
3 su bardağı un
1 su bardağı tam buğday unu
1 çay bardağı süt
½ çay bardağı zeytinyağı
2 çorba kaşığı tereyağı
1 adet yumurta
½ paket yaş maya
½ su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
İç harcı için:
4 adet haşlanmış patates
100 gram kaşar peyniri
100 gram beyaz peynir
1 çay kaşığı tuz
Üzeri için:
1 adet yumurta sarısı
Hazırlanışı
- Geniş bir karıştırma kabına normal unu ve tam buğday ununu alın.
- Unun içine tuz atın ve ortasını havuz gibi açıp yaş mayayı koyun.
- Mayanın üzerine zeytinyağı ve sütü döküp yumurta kırın.
- Oda sıcaklığında beklemiş tereyağını da karışıma ilave edin.
- ½ bardak ılık suyu ekledikten sonra sıvılarla mayayı eritin.
- Ortadaki malzemeleri karıştırdıktan sonra kenardaki unu da alarak yumuşak bir hamur elde edin.
- Hamuru kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun.
- Başka bir kaba poğaçanın iç harcını hazırlamak için patatesleri rendeleyin.
- Kaşar peynir ve beyaz peyniri de patateslerin üzerine ekleyin.
- Tuzunu attıktan sonra iç harcı iyice yoğurun.
- Poğaça hamurunu bezelere ayırın ve bu bezeleri yuvarlayın.
- Bezelerin ortalarına hazırladığınız harcı koyun ve tekrar yuvarlayın.
- Hamurları yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin, üzerlerine yumurtası sarısı sürün.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin.
- Sıcak olarak servis yapın.
10 DAKİKADA HAZIRLANAN PRATİK SAHUR BÖREĞİ
Malzemeler
2 tane yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
3 adet yufka
1,5 çay bardağı süt
İç harcı için:
½ su bardağı yağsız sert peynir
10 dal maydanoz
Hazırlanışı
- Geniş bir tavayı sıvı yağ ile yağlayıp yufkanın birini kenarlardan sarkacak şekilde yayın.
- Derin bir kaba süt, sıvı yağ, yumurta koyup iyice çırpın ve tavaya serdiğiniz yufkanın üstüne 4-5 yemek kaşığı bu karışımdan sürün.
- Yağlanmış olan yufkanın üstüne kalan 2 yufkadan 1 tanesini 5-6 parçaya bölüp kırıştırarak serin.
- Tekrardan üstüne hazırladığınız yağlı harçtan 4-5 yemek kaşığı sürün.
- Bir kabın içinde ezilmiş peyniri ve küçük küçük doğranmış maydanozları iyice karıştırın ve bu harcı yufkanın üstüne her yere eşit olacak şekilde yayın.
- Son yufkayı da yine aynı şekilde 5-6 parçaya bölüp kırıştırarak üzerine serin ve kalan yağlı harcı dökün.
- Son olarak en alta serdiğiniz yufkanın kenarlarını katlayarak böreği kapatın.
- Tavanın altını orta ateşte olacak şekilde yakın.
- Böreği çift taraflı kızaracak şekilde pişirin.
- Ocağı kapatıp sıcak olarak servis yapın.
KOPAR AL KAHVALTI EKMEĞİ
Malzemeler
2 adet beyaz ekmek hamuru
75 gram eritilmiş tereyağı
2 tatlı kaşığı toz tarçın
150 gram esmer şeker
Hazırlanışı
- Yuvarlak bir kek kalıbı iyice yağlayın.
- Orta büyüklükte bir kaseye tarçın ve esmer şeker koyup karıştırın.
- Tereyağı eritin, bir kaseye alın.
- Ekmek hamurundan büyükçe bir ceviz gibi parçalar koparın ve top yapın.
- Önce hafifçe tereyağına sonra tarçınlı şekere batırın ve yağlanan kek kalıbına birbiri üstüne gelecek şekilde doldurun.
- Üzerine streç film koyun ve hamur topları 2 misli olana kadar ılık bir yerde yaklaşık 1 saat bekletin.
- Fırın 175 dereceye ısıtın ve mayalanan hamur toplarını fırına koyun, 35 dakika kadar pişirin.
- Kalıbında 15 dakika bekletin ve servis tabağına ters çevirin.
- 20 dakika kadar dinlendirip servis yapın.
Bu tarif, Oya's Cuisine blogunun yazarı Oya Emerk'e aittir.
PEYNİRLİ DOMATESLİ PİZZA TARİFİ
Malzemeler
1 su bardağı ılık su
2 çay kaşığı toz maya
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 çorba kaşığı zeytinyağ
1 tatlı kaşığı tuz
2,5 su bardağı kepekli veya normal un
300 gram mozarella peyniri
13 adet çeri domates
Hamurun üzeri için:
½ çay bardağı{m}zeytinyağ
1 tatlı kaşığı kuru kekik karışımı
Hazırlanışı
- Hamuru için bir kase içerisine su, maya ve toz şeker ekleyip karıştırdıktan sonra 10 dakika bekleyin.
- Zeytinyağ ve tuzu ekledikten sonra yavaş yavaş unu ekleyerek yoğurun.
- Kulak memesi kıvamına gelince un eklemeyi bırakın.
- Hamuru yine un yardımı ile tepsiye koyacağınız yağlı kağıt ile veya direk yağladığınız tepside elinizle açın.
- Üzerine yağlı kekik karışımını yayın.
- Peynir ve domatesi de ikiye bölüp orta kısmı üst tarafa gelecek şekilde dizin.
- Pizzanın üzerine tuz serptikten sonra önceden ısıttığınız fırının üst rafına yakın bir bölümüne yerleştirip pişirin.
Bu tarif sibelyalcin.com.tr yazarı Sibel Yalçın'a aittir.
PEYNİRLİ GEVREK EV PİDESİ TARİFİ
Malzemeler
5 su bardağı un
2 adet yumurta
1 çay bardağı zeytinyağı
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı süt veya su
1 yemek kaşığı sirke
1,5 tatlı kaşığı tuz
İç harcı için:
150 gram lor veya beyaz peynir
8-10 dal maydanoz
2 çay kaşığı kırmızı biber
1 adet yumurta akı
Hazırlanışı
- Geniş bir kabın içerisine unu koyun ve ortasını açın.
- Yumurta, yoğurt, yağ, hamur kabartma tozu ve tuzu ekleyerek yoğurun.
- Sütü veya suyu azar azar ilave ederek kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin.
- Hamurun üzerini örtün ve ılık bir ortamda mayalanana kadar bekletin.
- Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın.
- Kopardığınız bu parçaları dikdörtgen şeklinde açın.
- Ayrı bir yerde karıştırdığınız iç malzemelerden oluşan harcı hamurların üzerine koyun.
- Pidelerin kenarlarını dört kenarı birbirine değmeyecek şekilde iç tarafa katlayın.
- Pideleri fırın tepsisine dizmeden önce kenarlarına yumurta sarısı sürün.
- Önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar (yaklaşık 20 dk.) pişirin.
HAMBURGER ÇANAĞINDA OMLET TARİFİ
Malzemeler
Hamburger ekmeği
Kırmızı biber
Mantar
Yeşil soğan
Sucuk
Yumurta
Kaşar peyniri
Hazırlanışı
- Hamburger ekmeklerinin içini oyun.
- Yumurtaların beyazı ve sarısını ayırın.
- Kalan malzemeleri doğrayın ve yumurtanın akıyla malzemeleri karıştırın.
- Hamburger ekmeğinin içine koyarak üstüne de yumurta sarısını koyun.
- 200 derecede pişirin.
- Ekmekler sert olursa fırından çıkarınca üzerini havlu ile kapatın.
- 10 dakika kadar bekletin veya fırına ısıya dayanıklı bir kaba su koyun.
Bu tarif kahvenintutkusu.blogspot.com.tr yazarı Naile Görgülü'ye aittir.
ÇILBIR
Malzemeler
5 adet yumurta
2 yemek kaşığı sirke
1 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı yoğurt
2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
Hazırlanışı
- Geniş bir tencereye su, tuz ve sirkeyi koyup, kaynatın.
- Su kaynayınca yumurtaları suya yakın tutarak birer birer kırın.
- Yumurtaların birbirine yapışmaması gerekir.
- 5 dakika sonra pişen yumurtaları el kevgiriyle sudan alın, suyunu iyice süzerek servis tabağına koyun ve üzerine yoğurt dökün.
- Bir tavada tereyağını eritin ve toz biberi içinde yakın.
- Bu sosu yoğurdun üzerine gezdirerek servis yapın.
SİMİT SANDVİÇ
Malzemeler
1 adet etli kırmızı biber
1 adet simit
1 adet krem peynir
1 adet domates
1 adet salatalık
1 tatlı kaşığı zeytin ezmesi
Yarım su bardağı yeşil zeytin
Hazırlanışı
- Salatalık, domates ve biberi dilimleyin.
- Simitleri yatay olarak kesin üst kısmını kenara alın.
- Dilimlediğiniz malzemeleri simitlerin içine yerleştirin.
- Simidin kapak kısmına krem peyniri ve zeytin ezmesini sürün.
- Üzerine 4 adet kürdanı simide batırın ve dörde bölün ve servis tabağına alın.
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