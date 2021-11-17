Prematüre bebek nedir, kaç kilo doğar? Prematüre bebek gelişimi ve özellikleri

Prematüre bebekler doğumu ve gelişii açısından doğruğu ilk andan itibaren hassasiyet gerektirir. Önünüzdeki birkaç yıl içinde sizin ve çocuğunuzun neler bekleyebileceği hakkında daha fazla düşünmeye başlayabilirsiniz. Bu nedenle prematüre bebek hakkında daha fazla araştırmanız da gayet doğaldır. Peki, prematüre bebek nedir, kaç kilo doğar? Prematüre bebek özellikleri ve gelişimi hakkında bilgileri paylaşıyoruz.

Prematüre bebek nedir?

37 haftadan daha erken doğan bebeklere prematüre bebek denir. Çoğu prematüre sağlıklı çocuklar olarak büyür. 3 yaşına kadar büyüme ve gelişmelerinde tam süreli bebeklerle yolda olma eğilimindedirler.

Bebeğinizin ilk yılları, zamanında doğan bir bebeğinkinden daha karmaşık olabilir. Hazır olmadan önce doğdukları için, hemen hemen tüm prematürelerin ekstra bakıma ihtiyacı vardır. İlk yıllarında ve bazen de sonrasında sağlık sorunları ve gelişimde gecikmeler yaşama olasılıkları daha yüksektir.

Prematüre bebek kaç kilo doğar?

Bebeğiniz doğduğunda ne kadar az tartılırsa, büyümesini etkileyebilecek sağlık sorunları yaşama olasılığı o kadar artar. 32 haftadan önce doğan ve 2,5 kg veya daha hafif olan bebeklerin çoğu, nefes almak için yardıma ihtiyaç duyabilir ve kendi başlarına hayatta kalacak kadar gelişene kadar yenidoğan yoğun bakım ünitesinde (YYBÜ) bakılabilir . 32 ila 37 hafta arasında doğan bebeklerin özel bakım kreşinde (SCN) bakıma ihtiyacı olabilir.

Prematüre bebek gelişimi

Genel olarak, bebeğiniz ne kadar erken doğarsa, büyümesini ve gelişimini etkileyen kalıcı sorunlar yaşama olasılığı o kadar yüksektir.

Doktorlar, doğumda kaç yaşında olduklarına bağlı olarak preemileri gruplara ayırır:

Geç preterm: 34 hafta ile 37 haftadan az

Orta derecede erken: 32 ila 34 hafta arasında

Çok erken: 32 haftadan az

Son derece erken: 25 hafta veya daha az

Geç prematüre bebekler, zamanında doğan bebekleri hızla yakalama eğilimindedir. Bundan daha erken doğan bebekler daha yavaş gelişebilir ve aksilikler yaşayabilir. Son derece erken doğmuş bebeklerin ciddi, kalıcı sakatlıklara sahip olma olasılığı daha yüksektir.

Prematüre bebeklerin enfeksiyonlar veya kalp , akciğer veya bağırsak rahatsızlıkları gibi tıbbi sorunları olma olasılığı daha yüksektir . Doktorlar bu sorunları tedavi edebilir ve bazıları bebeğiniz büyüdükçe ortadan kalkar. Yine de çocuğunuzun büyümesini ve gelişimini yavaşlatabilirler. Bebeğinizin gücünü artırmak için ekstra zamana ihtiyacı olabilir.

Hastanede tedavi ne kadar karmaşıktı. Bebeğiniz yenidoğan yoğun bakım ünitesinde (YYBÜ) uzun süre kaldıysa ve çok fazla özel bakıma ihtiyacı varsa, gelişmesi için ekstra zamana ihtiyacı olabilir.

Prematüre bebek özellikleri

36 ila 37 hafta arasında doğan bebekler genellikle küçük, zamanında doğan bebekler gibi görünürler. Çok prematüre bebekler küçük olacak (belki de elinize sığacak) ve çok kırılgan görüneceklerdir.

Cilt: Tam olarak gelişmemiş olabilir ve parlak, yarı saydam, kuru veya pul pul görünebilir. Bebeğin cildinin altında onları sıcak tutmak için yağ olmayabilir.

Gözler: Çok prematüre bebeklerin göz kapakları ilk başta kaynaşarak kapanabilir. 30 haftaya kadar farklı manzaralara cevap verebilmelidirler.

Olgunlaşmamış gelişim: Bebeğiniz vücut ısısını, solunumunu veya kalp atış hızını düzenleyemeyebilir. Seğirebilir, sertleşebilir veya topallayabilirler veya uyanık kalamayabilirler.

Saç: Bebeğinizin kafasında çok az saç olabilir, ancak çok sayıda yumuşak vücut kılı ("lanugo" olarak adlandırılır) olabilir.

Genital bölge: Bebeğin cinsel organları küçük ve az gelişmiş olabilir.

Prematüre bebek nedenleri

Erken doğum vakalarının yaklaşık yarısında erken doğumun nedeni bilinmemektedir. Bununla birlikte, bebeklerin erken doğmasının nedenlerinden bazıları şunlardır: