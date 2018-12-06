Popüler kız isimleri hangileri? Kız isimleri ve anlamları burada!

Bebeğiniz için isim seçmekte zorlanıyorsanız en güzel kız isimlerinin bulunduğu bu listemiz çok işinize yarayacak.

KIZ İSİMLERİ ARASINDA ‘ZEYNEP’ ÇOK TERCİH EDİLİYOR

Ajans Press’in yaptığı bir araştırmaya göre en çok tercih edilen kız isimleri belli oldu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve medyaya yansıyan haberlerden elde ettiği bilgilere göre, kız çocuklarına Zeynep’in ardından sırasıyla en fazla Elif, Defne, Hiranur, Ebrar, Eylül, Miray, Zehra, Ecrin ve Azra isimleri veriliyor.

Kız isimlerinden birinci sırada yer alan “Zeynep”, aynı zamanda 63 ilde en çok tercih edilen ilk isim… İstanbul’da “Defne” ismi kızlarda en çok tercih edilen isimlerin başında geliyor.

KIZ İSİMLERİ ARASINDA BUNLAR DA POPÜLER

Nüfus Müdürlüğü’nün yaptığı başka bir araştırmaya göre ise son yıllarda anne-babaların en çok tercih ettiği kız isimleri şöyle:

Talya, Zeynep, Ela, Duru, Yaren, Ceren, Ece, Melis, Naz, Su, Berra, Ecem, Sena, İrem, Alara, Azra, Dilay, İdil, Eylül, İpek, Yağmur, Lara, Derin, Ilgın, Havin, Nilsu, Kayra, İlkin, Tuana, Beril, İlgi, Simay, Mira, Beren, Pelin, Yazmira, Bade, Selin, Simge, Rana, Şimal, Damla, Melike, Pınar, Başak, İlayda, Minel, Alara, Arzum, Aleyna.

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Her dönem popülerliğini koruyan kız isimlerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz. İşte en popüler ve değişik kız isimleri…

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