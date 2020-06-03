Polikistik over sendromu tedavisinde Akdeniz diyeti uygulanabilir

PKOS'lu kadınların büyük çoğunluğu kilo problemi yaşar. Bu sendromla beraber kişide insülin direnci, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve karaciğer yağlanması görülebilir. Polikistik over görülme oranı, kilo fazlalığı olan kadınlarda daha yüksek olsa da, hormonlardaki düzensizliğe bağlı olarak zayıf ya da ideal kiloda olan kadınlarda da görülebilir.

PKOS yaşayan kadınların büyük çoğunluğu iştah kontrolünde zorlanır. PKOS’la birlikte görülen insülin direnci de kişide kan şekeri dengesizliklerine ve sürekli yeme isteği oluşmasına neden olabilir. Ayrıca bu sendroma sahip bireylerin bazal metabolizma hızlarında yavaşlama görülebilir. Ancak tüm bu etkiler düzenli beslenme, kilo kaybı ve egzersiz planıyla azaltılabilir.

PKOS olan birey vücut ağırlığının sadece %5’ini kaybettiğinde bile görülen semptomların büyük çoğunluğu düzelir. Kilo kaybıyla beraber regl dönemleri düzene girer ve doğurganlık artar.

Akdeniz diyeti PKOS tedavisinde faydalı



-Özellikle PKOS ve insülin direncinin birlikte görüldüğü durumlarda düşük glisemik indeksli besinler tüketilmelidir. Ekmek, patates, pilav, makarna, poğaça gibi yüksek glisemik indeksli gıdalar, şeker içerikli yiyecekler (pasta, şerbetli tatlı vb.), paketli gıdalar (çikolata, gofret, cips, çerez vb.) yerine tam tahıllı gıdalar ve bol sebze tüketilmelidir.

-Margarin, tereyağı, hayvansal yağlar yerine zeytinyağı, çiğ badem, ceviz, çiğ fındık tüketimi tercih edilmelidir.

-Bireylerin yeterli miktarda omega 3 alımı sağlanmalıdır. Omega 3 kaynağı olarak haftada en az 2-3 kez ızgara, buğulama balık yenilmelidir. Gerekli görüldüğü takdirde omega3 takviyesi alınmalıdır.

-PKOS’lu kadınlarda iştah kontrolünü sağlamak için öğünlerin karbonhidrat, protein ve yağ dengesi beslenme ve diyet uzmanı tarafından ayarlanmalıdır. Aksi taktirde besleyici içeriği düşük bir öğün yapıldığında kişi yeme atakları geçirilebilir ve tatlıya yönelim artabilir.



-Yeterli lif alımı sağlanmalıdır. Lif alımını artırmak için taze sebze, salata tüketimi artırılmalı ve kabuklu yenilebilen meyveler kabuklarıyla tüketilmelidir.

-D vitamini takviyesinin PKOS’un tedavisinde etkili olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle eksiklik varsa özellikle kış mevsiminde günlük D vitamini takviyesi alınmalıdır.